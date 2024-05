Roland Garros, Olimpiadi e Euro 2024 a soli 14,90€ al mese con Sky!

Se sei un appassionato di sport e non vuoi perderti nemmeno un secondo degli eventi sportivi che andranno in onda nel 2024, l’offerta Sky TV con Eurosport + Sky Calcio è perfetta per te. Questa promozione ti permette di accedere a un'ampia gamma di contenuti sportivi, tra cui il Roland Garros, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e il campionato europeo di calcio UEFA Euro 2024. L’abbonamento include anche la visione di tutti i 51 match di Euro 2024, con 20 partite trasmesse in esclusiva. Grazie all'offerta attiva sul sito web Sky potete ottenere tutto questo e molto altro a soli 14,90€ per i primi 18 mesi, meno della metà rispetto al prezzo originale di 30€ al mese.

Consigliamo di leggere termini e condizioni dell'offerta sul sito Sky nella sezione "Dettagli offerta".

Vedi offerta su Sky

Sky TV con Eurosport + Sky Calcio, a chi serve?

L'offerta Sky che include il pacchetto Eurosport è Sky Calcio si rivolge agli appassionati di sport che vogliono seguire tuti gli eventi sportivi più importanti a livello mondiale in questo 2024 ricco di manifestazioni importanti come le Olimpiadi di Parigi 2024 e gli europei di calcio che si giocheranno in Germania. Con il pacchetto Sky potrete seguire tutti i match di UEFA Euro 2024 in diretta godendo di 20 partite trasmesse in esclusiva su Sky. Gli amanti del tennis avranno accesso ai principali tornei del Grande Slam, come Roland Garros e Australian Open.

Sky

Ma non è tutto, Sky ha pensato anche a voi che siete appassionati di ciclismo e sport invernali includendo tutte le principali manifestazioni sportive, dal Giro d'Italia ai Winter X Games. Inoltre, con i canali dedicati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli spettatori avranno un accesso senza precedenti a tutte le discipline olimpiche con una copertura completa e dettagliata degli eventi e ben 10 canali Eurosport dedicati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 di cui uno in 4K.

Il pacchetto Sky TV con Eurosport + Sky Calcio rappresenta una soluzione conveniente per chi desidera un'esperienza sportiva completa e di alta qualità per seguire i suoi sport preferiti e tutti gli eventi sportivi più importanti. Grazie a un'offerta esclusiva potete acquistare il pacchetto a un prezzo ridotto di 14,90€ al mese per i primi 18 mesi, meno della metà rispetto al prezzo originale di 30€ al mese. Abbonandovi avrete accesso a contenuti esclusivi e di primo livello, trasmessi in diretta e disponibili anche in 4K. Questo pacchetto non solo garantisce la visione dei principali eventi sportivi dell’anno, ma offre anche il vantaggio di poter seguire i propri sport preferiti ovunque grazie a Sky Go. Con una vasta gamma di sport coperti e una qualità di trasmissione eccezionale, questa offerta è l'opzione ideale per qualsiasi appassionato di sport.