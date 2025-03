Questo è il primo robot aspirapolvere 3 in 1 al mondo

Anker è famosa soprattutto per i suoi caricatori e powerbank di qualità, ma in realtà l'azienda fa molto di più: al Mobile World Congress di Barcellona è protagonista con il suo brand eufy, dedicato alla pulizia della casa, che ha presentato il primo robot aspirapolvere modulare 3-in-1 al mondo.

L'eufy E20 Smart Vacuum cambia il concetto di aspirapolvere, eliminando la necessità di acquistare elettrodomestici separati: l'unità principale può trasformarsi in scopa elettrica, aspirabriciole o robot, a seconda delle esigenze di pulizia. Una novità assoluta che lo rende l'alleato perfetto per chi ha poco spazio in casa e non può permettersi di tenere sia un robot che un aspirapolvere classici.

La potenza di aspirazione raggiunge i 30.000 Pa, più che sufficienti per i pavimenti duri e adeguata anche per i tappeti. Il sistema di filtraggio AeroTurbo a cinque stadi cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron e contribuisce a migliorare la qualità dell'aria in casa in maniera tangibile.

in forma robot l'eufy E20 sfrutta anche l'intelligenza artificiale per navigare, grazie al nuovo sistema Triple-Line Obstacle Avoidance che combina tecnologia LiDAR e doppi sensori laser per mappare con precisione gli ambienti ed evitare ostacoli in tempo reale.

Tra le caratteristiche più apprezzabili del dispositivo troviamo un'ottima velocità di ricarica della batteria, il 40% più veloce rispetto ai modelli precedenti, e la spazzola Pro-Detangle Comb progettata specificamente per evitare grovigli di capelli e peli. Il sacchetto da 3 litri rappresenta un ulteriore vantaggio pratico, dato che può contenere fino a 75 giorni di sporcizia e riduce drasticamente la frequenza di manutenzione. Eufy e20 è già disponibile all'acquisto su Amazon, al prezzo di 549 euro.

Anker ha mostrato anche novità sul fronte della ricarica, con il caricatore USB-C Zolo 140W, basato su tecnologia GaN e che stabilisce nuovi standard in termini di efficienza e versatilità. La capacità di ricaricare simultaneamente fino a quattro dispositivi lo rende il compagno di viaggio perfetto di chi porta con sé sempre molti device e vuole una soluzione pratica per ricaricarli tutti, compresi quelli più energivori.

Le due porte USB-C ad alta velocità rappresentano il fiore all'occhiello di questo caricatore: riesce a ricaricare un MacBook Air da 15 pollici dal 0 al 50% in soli 30 minuti. C'è anche un display a colori che fornisce informazioni dettagliate sullo stato di ricarica di ciascun dispositivo collegato, offrendo un controllo preciso e trasparente.

La sicurezza, aspetto cruciale quando si parla di sistemi di ricarica rapida, è garantita dalla tecnologia proprietaria ActiveShield 3.0, che monitora la temperatura oltre 6 milioni di volte nell'arco della giornata, prevenendo surriscaldamenti potenzialmente dannosi per i dispositivi collegati.

Anche il nuovo Anker Zolo 140W è disponibile all'acquisto su Amazon, al prezzo di listino di 89,99€ ma con un coupon che assicura una sconto del 15%.