Tra i prodotti più desiderati dagli italiani possiamo ormai annoverare i robot aspirapolvere, soprattutto quelli autosvuotanti. In questo Black Friday ci sono state tantissime offerte e oggi vi segnaliamo quella sull’Ecovacs Deebot N8+, uno dei migliori sul mercato, che oggi potete acquistare a soli 369,00€, un prezzo fuori di testa per un modello con stazione di svuotamento automatico.

Ecovacs è ormai un brand riconosciuto nel settore e tra i migliori esponenenti per quanto riguarda i robot aspirapolvere. Tra i tanti modelli questo Deebot N8+ si presenta come la perfetta via di mezzo tra un robot standard e i modelli top di gamma. Stiamo parlando di un robot che aspira e pulisce i pavimenti, con sistema di mappatura intelligente degli ambienti, controllo tramite app e tramite assistente vocale e, come detto prima, dotato di stazione di ricarica con svuotamento automatico.

Ecovacs N8+ può conservare polvere e capelli fino a 4 settimane, riducendo notevolmente la frequenza di pulizia del contenitore della polvere. Potrai goderti la pulizia dei tuoi interni per settimane senza dover intervenire. Grazie alla tecnologia TrueMapping combina la mappatura laser e i sensori dTOF avanzati per rilevare la tua casa 4 volte più accuratamente del normale, con un aumento di 2 volte della distanza di rilevamento e la capacità di rilevare oggetti fino a 2 mm.

