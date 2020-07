Recensione Nia, l’eReader economico di Kobo

Kobo ha presentato il nuovo Nia, un eBook reader leggero ed economico, che non si fa mancare caratteristiche avanzate solitamente presenti su modelli più costosi.

Come è fatto

È basato su uno schermo eInk Carta da 6”, con risoluzione di 1024×758 pixel, che risultano in una densità pixel di 212 ppi. Lo schermo è incorniciato in una scocca in plastica che porta le dimensioni totali a 112 x 159 mm, per uno spessore di 7 mm circa. Il peso totale è di 172 grammi.

La batteria è di 1000 mAh, mentre il processore NXP i.MX 6ULL è abbinato a 256 MB di memoria RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Non manca una retroilluminazione e il Wi-Fi per la connettività con gli shop e il download dei libri.

L’unico tasto fisico è posizionato nel bordo inferiore, accanto a una porta Micro USB. Peccato che Kobo non abbia usato una porta USB-C, non per questioni di funzioni, ma piuttosto per mantenere uno standard con gli attuali smartphone ed evitare l’uso di un cavo differente.

Esperienza d’uso

I bordi del Nia sono larghi il giusto per poterlo impugnare facilmente, da qualsiasi lato, senza toccare lo schermo touchscreen. La plastica che compone la scocca è satinata e lavorata sulla facciata posteriore; la sensazione al tatto è piacevole, non trattiene le impronte, ma non si ha una grande sensazione di qualità.

La piattaforma hardware offre una fluidità d’interazione sufficiente per la tipologia d’uso di un eBook reader. Questo significa che ci saranno piccoli ritardi al tocco, ma nulla di differente rispetto a quanto accade con prodotti della stessa fascia.

Nia arriva con alcuni libri precaricati, così da passare subito alla lettura e prendere dimestichezza con le sue funzioni. Il software è quello che troviamo sugli altri Kobo e le funzioni sono quelle condivise con la maggiore parte dei lettori eReader, Kindle inclusi. È possibile collegarsi allo store per cercare e scaricare i libri, organizzare la raccolta o consultare le proprie statistiche di lettura. Utilizzando il servizio “Pocket” disponibile per browser è possibile salvare pagine web da leggere poi comodamente su Nia.

La luminosità è regolabile in intensità, potrete cambiare il tipo di carattere, consultare le statistiche di lettura in tempo reale del libro che state leggendo o accedere a un dizionario. Sono disponibili dizionari in più lingue, e anche un dizionario italiano-inglese.

Per sfogliare il libro basta un tocco nella parte destra o sinistra dello schermo, e la pagina cambierà in mezzo secondo. La densità dei pixel rende i caratteri nitidi, anche con la dimensione di default che non è differente rispetto quella dei libri stampati.

È possibile acquistare anche una custodia in ecopelle che protegge totalmente l’eReader ma ha anche una funzione operativa: quando chiuderete la copertura anteriore, questa verrà bloccata magneticamente e l’eReader andrà in stand-by, per poi riattivarsi non appena riaprirete la protezione.

La batteria da 1000 mAh offre un’autonomia di molti giorni. Se lo utilizzerete diverse ore al giorno, probabilmente dovrete ricaricarlo dopo qualche settimana.

Verdetto

Kobo Nia costa 99 euro, un prezzo che lo posiziona tra il Kindle base (79,99 euro) e il Kindle Paperwhite (129,99 euro). Rispetto al modello Kindle Base il Nia offre uno schermo con densità pixel superiore, che rende i caratteri più nitidi migliorando il comfort di lettura. Ha anche il doppio dello spazio di archiviazione. Apprezzabile anche la SleepCover (venduta separatamente a 19.99 euro), che non solo protegge l’eReader, ma attiva anche una funzione di stand-by e ripresa automatica alla chiusura e riapertura della protezione frontale.

A meno che non siate legati al mondo Amazon, i 20 euro di differenza per il Nia, che si concretizzano in uno schermo più nitido grazie a una densità pixel superiore, valgono la spesa aggiuntiva.

Peccato per la mancanza della certificazione di impermeabilità, che non lo rende probabilmente il compagno perfetto da usare a bordo piscina.