Kobo Libra 2, l'avversario del Kindle al MINIMO STORICO

Nonostante assomiglino ai tablet, gli ebook reader hanno un loro preciso scopo, proponendosi come prodotti tech perfetti per gli amanti della lettura. Se siete tra questi e stavate valutando, con l'aiuto delle offerte del Cyber Monday, un'alternativa valida ai soliti Kindle di Amazon, vi informiamo che proprio il colosso dell'e-commerce sta vendendo il Kobo Libra 2 a soli 169,00€.

Kobo Libra 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Come anticipato, questo eReader è consigliato a chi per passione o per necessità legge molto, e preferisce l'esperienza della lettura digitale all'ingombro del cartaceo. Grazie alla sua comodità e portabilità non solo potrete portare con voi un'intera libreria di ebook e audiolibri, ma anche continuare a leggere o ascoltare ovunque vi troviate, anche in viaggio o sott'acqua.

Con il suo schermo ottimizzato per la lettura, è ideale poi per chi desidera un dispositivo che riduca l'affaticamento visivo, adatto per leggere anche fino a tardi grazie alla tecnologia di riduzione della luce blu. Non solo offre un display più veloce e un contrasto più elevato rispetto ai modelli precedenti, ma vanta anche una memoria interna di 32GB, abbastanza per ospitare fino a 24.000 ebook o 150 audiolibri.

Resistente all'acqua e con supporto alla tecnologia Bluetooth per l'ascolto di audiolibri, Kobo Libra 2 rappresenta un'ottima alternativa per chi preferisce affidarsi a un prodotto diverso rispetto ai Kindle di Amazon. Insomma, vale sicuramente il valore del suo prezzo, per questo vi consigliamo di non perdete questa opportunità.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

