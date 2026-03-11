Il Narwal Freo Z10 Pro è un prodotto solido nella fascia medio-alta dei robot aspirapolvere e lavapavimenti. La potenza di aspirazione a 18.500 Pa è uno dei valori più alti della categoria e si traduce in risultati concreti su parquet, piastrelle e tappeti. I mop di forma Reuleaux con pressione attiva a 12 N e la funzione MopExtend coprono bordi e angoli in modo efficace. La stazione base automatizza svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop con aria calda, riducendo al minimo l'intervento manuale. La tecnologia CarpetFocus 2.0 solleva i mop di 12 mm sulle superfici tessili, evitando il trascinamento di umidità. Il sistema antigroviglio DualFlow gestisce peli e capelli in modo affidabile. Il principale limite è rappresentato dall'intelligenza artificiale per il riconoscimento degli oggetti, meno evoluta rispetto al modello Z10 Ultra della stessa gamma, dotato del sistema NarMind. La navigazione in presenza di ostacoli sottili e piatti mostra qualche incertezza. Sui tappeti a pelo lungo le sessioni alla massima potenza si allungano sensibilmente. È consigliato a chi ha pavimenti misti, animali domestici e cerca automazione elevata; meno indicato per chi ha budget contenuto o abitazioni con prevalenza di tappeti.

Nel mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, la fascia medio-alta si è affollata negli ultimi anni di prodotti che promettono automazione completa e risultati da pulizia professionale. Il Narwal Freo Z10 Pro s'inserisce in questo segmento con una proposta precisa: combinare una potenza di aspirazione elevata, un sistema di lavaggio con mop brevettati e una stazione base capace di gestire autonomamente quasi ogni fase del ciclo di pulizia, mantenendo il costo sotto controllo. Ecco come è andata la nostra prova.

Recensione in un minuto

Il Narwal Freo Z10 Pro convince soprattutto per la potenza di aspirazione a 18.500 Pa, per il sistema di lavaggio con mop Reuleaux brevettati e per la stazione base che automatizza svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop. La silenziosità al di sotto di 56 dB in modalità silenziosa è un vantaggio concreto rispetto a buona parte della concorrenza. Il sistema MopExtend garantisce una copertura precisa lungo i bordi, che è uno dei punti deboli storici di questa categoria di prodotti.

Sul fronte negativo, l'intelligenza artificiale integrata non raggiunge il livello del modello Z10 Ultra della stessa gamma, che dispone del sistema NarMind con telecamere più evolute. Il prezzo si colloca nella fascia media. Per chi vive con animali domestici o ha pavimenti misti con tappeti, il Z10 Pro offre un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni.

Com'è fatto

Il Narwal Freo Z10 Pro è un robot dall'altezza che possiamo definire standard, 11 cm, che gli permette di muoversi agilmente nella casa ma non riesce a infilarsi sotto i mobili più bassi. La potenza di aspirazione raggiunge i 18.500 Pa, generata da un motore che lavora a 40.000 giri al minuto e da una ventola che arriva a 63.000 giri al minuto. Secondo i dati dichiarati questa combinazione consente di rimuovere oltre il 99% delle particelle presenti sul pavimento. Si tratta di un salto significativo rispetto al modello precedente Freo Z10, che si fermava a 15.000 Pa.

Il sistema di pulizia dei pavimenti duri si basa su mop di forma Reuleaux, una geometria triangolare a lati curvi che permette al panno di avvicinarsi agli angoli in modo più efficace rispetto ai tradizionali mop circolari. La pressione esercitata verso il basso è di 12 N, un valore che nella pratica si traduce in una capacità di rimuovere residui secchi e macchie ostinate senza dover passare più volte sulla stessa area. La funzione MopExtend permette ai mop di estendersi lateralmente per raggiungere bordi e battiscopa, affiancata da una spazzola laterale estensibile che opera in sincronia.

Sui tappeti interviene la tecnologia CarpetFocus 2.0, che solleva i mop di 12 mm non appena il robot rileva la transizione da pavimento duro a superficie tessile. Questo meccanismo evita che i panni bagnati trascinino umidità sul tappeto durante il passaggio. Il sistema antigroviglio DualFlow è progettato specificamente per gestire peli di animali e capelli umani, che tendono ad avvolgersi intorno al rullo di aspirazione e a ridurne l'efficienza nel tempo.

La stazione base, oltre a svuotare il sacchetto della polvere, dispone di un meccanismo di compressione che aumenta la capienza del sacchetto del 60%, riducendo la frequenza con cui è necessario intervenire manualmente. Il lavaggio dei mop avviene con acqua e detersivo erogati automaticamente, seguiti da un ciclo di asciugatura con aria calda a temperature adattive che previene la formazione di muffe e cattivi odori. I sensori integrati nella stazione analizzano il colore e le particelle presenti nell'acqua di scarico per determinare se i mop necessitano di un secondo ciclo di lavaggio. La connettività è gestita tramite l'app Narwal, che consente di creare mappe, impostare zone no-go, programmare le sessioni e monitorare lo stato del dispositivo da remoto.

Esperienza d'uso

Durante i test abbiamo utilizzato il Narwal Freo Z10 Pro in un appartamento con pavimenti in parquet, piastrelle in cucina e due tappeti di medio spessore nel soggiorno. La prima mappatura dell'ambiente è avvenuta in modo autonomo e senza interventi da parte nostra. La mappa risultante era accurata e ha reso semplice la configurazione delle zone no-go attraverso l'app.

Sul parquet l'aspirazione ha mostrato risultati chiari: i test con farina distribuita uniformemente hanno evidenziato una raccolta quasi completa in un singolo passaggio. La spazzola principale non ha mostrato problemi con i peli del cane presente nell'abitazione durante il periodo di prova, e il sistema DualFlow ha mantenuto il rullo pulito per tutta la durata dei test senza richiedere interventi manuali. La rumorosità in modalità silenziosa è rimasta bassa, senza disturbare mentre facevamo altri lavori.

Il comportamento sui tappeti ha confermato l'efficacia di CarpetFocus 2.0: il sollevamento dei mop è avvenuto con tempestività a ogni transizione, e non abbiamo rilevato tracce di umidità sulle fibre dopo il passaggio del robot. L'aspirazione sui tappeti è risultata efficace per lo sporco superficiale, ma sui modelli più spessi e con pelo lungo i risultati dipendono molto dalla modalità di potenza selezionata. Alla massima potenza il robot rallenta leggermente il ritmo di avanzamento, il che ha senso dal punto di vista tecnico ma può allungare i tempi complessivi della pulizia.

La gestione dei bordi attraverso MopExtend ha rappresentato uno dei punti di forza più evidenti. I battiscopa e gli angoli tra due pareti sono stati raggiunti in modo ottimale. Non si tratta di una copertura perfetta al 100%, perché i muri rientrati e le geometrie irregolari rimangono parzialmente fuori portata, ma il miglioramento rispetto ai robot con mop fissi è misurabile.

La stazione base ha funzionato in modo affidabile per tutta la durata del test. Il ciclo di lavaggio e asciugatura dei mop si avvia automaticamente al rientro del robot e dura circa 20 minuti. L'odore prodotto durante la fase di asciugatura con aria calda è percettibile ma non fastidioso, e scompare entro pochi minuti. Il sacchetto della polvere non ha richiesto sostituzione nell'arco delle settimane di test con utilizzo quotidiano, il che è coerente con le specifiche dichiarate.

Un aspetto che vale la pena segnalare riguarda la navigazione in presenza di ostacoli bassi. Il robot ha evitato cavi, ciabatte e piccoli giocattoli con discreta precisione, ma ha avuto qualche incertezza con oggetti sottili e piatti sul pavimento. Non si è trattato di collisioni significative, però è un comportamento da tenere presente nella configurazione dell'ambiente prima della pulizia.

L'app Narwal è funzionale e sufficientemente intuitiva, anche se l'interfaccia richiede qualche sessione di utilizzo prima di diventare fluida. La programmazione delle pulizie per zona e per tipo di pavimento è una delle funzioni più utili per chi vuole personalizzare il comportamento del robot in base alle proprie abitudini domestiche.

Verdetto

Il Narwal Freo Z10 Pro è un prodotto solido in una fascia di mercato dove la concorrenza è cresciuta rapidamente. I punti di forza più concreti sono la potenza di aspirazione a 18.500 Pa, il sistema di mop Reuleaux con pressione attiva e la capacità di MopExtend di coprire bordi e angoli in modo più efficace rispetto alla norma. La stazione base con lavaggio, asciugatura e compressione della polvere riduce il coinvolgimento manuale a un livello minimo, che è l'obiettivo principale di chi acquista in questa fascia.

Sul fronte dei limiti, chi cerca il massimo in termini di intelligenza artificiale per il riconoscimento degli oggetti dovrebbe considerare il Z10 Ultra, che integra il sistema NarMind con telecamere più avanzate. Inoltre, chi ha tappeti a pelo molto lungo potrebbe trovare che le sessioni di pulizia richiedono tempi più lunghi alla massima potenza. Il prezzo, collocandosi nella fascia medio-alta, non lo rende un acquisto immediato per tutti.

Il Narwal Freo Z10 Pro è consigliato a chi ha un'abitazione con pavimenti misti, ha degli animali domestici e cerca un livello elevato di automazione senza dover intervenire quotidianamente. Non è la scelta giusta per chi ha un budget contenuto, o per chi ha quasi esclusivamente tappeti. Per gli appartamenti tipici con parquet, piastrelle e qualche tappeto, il Z10 Pro svolge il proprio lavoro con coerenza e senza richiedere attenzioni continue. È un robot che funziona come promesso, e nel suo segmento è difficile chiedere di più.