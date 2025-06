Circa 3 mesi fa l’avete vista a un prezzo scontato, ma se allora l’occasione vi è sfuggita, oggi avete una nuova possibilità da cogliere al volo. La videocamera di sicurezza Reolink 4K PTZ torna in promozione su Amazon a soli 159,98€ invece di 189,99€. Si tratta di uno dei migliori ribassi di sempre per un modello che offre funzionalità avanzate e un’affidabilità eccellente. Se state cercando un sistema di videosorveglianza completo, moderno e facile da gestire, non potete lasciarvela scappare ancora.

Reolink 4K PTZ, chi dovrebbe acquistarla?

Dotata di un obiettivo 4K con visione a colori anche di notte grazie ai faretti integrati, questa videocamera garantisce una sorveglianza di altissima qualità sia di giorno che nelle ore notturne. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 e al supporto per la frequenza 5 GHz, la connessione è stabile, sicura e in grado di gestire più dispositivi contemporaneamente, anche in ambienti con rete congestionata. Inoltre, il rilevamento intelligente distingue tra persone, veicoli e animali, permettendovi di ricevere avvisi precisi e tempestivi in caso di movimenti sospetti o per monitorare i vostri animali domestici anche a distanza.

Un'altra funzione di spicco è il tracciamento automatico con zoom 6X, che permette alla Reolink PTZ di seguire automaticamente gli oggetti in movimento mantenendo un’immagine nitida sia nel dettaglio che nella visione d’insieme, grazie alla doppia visualizzazione. La panoramica a 355° e l’inclinazione a 90° assicurano un campo visivo completo, mentre il sensore è capace di rilevare movimenti fino a 15 metri di giorno e 10 metri di notte. Tutto questo vi offre un livello di controllo e sicurezza difficilmente eguagliabile nella fascia di prezzo.

Infine, questa videocamera offre opzioni di archiviazione flessibili: potete usare una scheda microSD fino a 512 GB (non inclusa) oppure salvare i dati via FTP. La compressione H.265 permette di ridurre il consumo di banda e spazio di archiviazione senza compromettere la qualità. In sintesi, a questo prezzo e con queste caratteristiche, è difficile trovare di meglio. Stavolta non lasciatevela sfuggire: la sicurezza della vostra casa o del vostro ufficio merita un investimento così intelligente.

