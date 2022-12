Revolut, l’app finanziaria globale con 25 milioni di clienti nel mondo e 1 milione in Italia, annuncia l’integrazione della piattaforma nazionale pagoPA, permettendo di pagare tributi, imposte e rette alle pubbliche amministrazioni in modo completamente gratuito.

Lo scorso febbraio, Revolut ha deciso di implementare i pagamenti pagoPA senza commissioni per i propri clienti italiani, a partire dalla piattaforma iOS, indipendentemente dal piano di abbonamento. Nel corso del 2022, l’esperienza utente di pagoPA nell’app Revolut è stata ulteriormente migliorata fino al lancio di oggi, consentendo a tutta la base clienti Revolut di utilizzare il servizio.

A differenza di altri operatori, Revolut non addebita alcuna commissione sui pagamenti pagoPA, in linea con la sua missione – fin dalla sua costituzione nel 2015 – con l’obiettivo di eliminare le commissioni sfavorevoli in numerosi servizi finanziari per gestire il denaro in modo più intelligente ed efficace.

Effettuare un pagamento pagoPA utilizzando Revolut è semplice e richiede pochi passaggi:

Aggiornare l’app all’ultima versione

Toccare l‘icona con due frecce per aprire il tab Pagamenti e toccare il pulsante “+ Nuovo”

Selezionare Avvisi pagoPA e scegliere il tipo di pagamento

Aggiungere manualmente le informazioni dell’avviso o scansionare il codice QR, se disponibile

Controllare i dettagli e approvare il pagamento

Tutte le ricevute vengono salvate in un elenco di transazioni in modo che i clienti possano trovarle facilmente in seguito.

