Come fare acquisti online in sicurezza

Nella nuova giungla dei pagamenti digitali e degli acquisti sul web, è possibile eseguire pagamenti in sicurezza? Ti è mai capitato di ricevere la merce danneggiata o addirittura non ricevere nulla? Le cose peggiorano quando le politiche di restituzione o la garanzia offerta dal sito non ripara il danno subìto.

Revolut offre diverse soluzioni, progettate su misura per l’utente, fornendo il massimo della protezione quando si usa la propria carta di pagamento. Vediamo insieme come funziona.

Revolut offre la rivoluzione per tutti

Revolut è l'app di pagamento rivoluzionaria che ha letteralmente conquistato oltre 15 milioni di utenti in tutto il mondo in nemmeno 6 anni di vita, di cui oltre mezzo milione in Italia, offrendo un ventaglio di soluzioni innovative per la semplificazione della gestione del denaro. Revolut riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni nascoste, tra i migliori tassi di cambio applicato quando si è in viaggio e un’attenzione particolare alla sicurezza dei suoi clienti, fornendo strumenti utili per avere il totale controllo delle spese e una copertura assicurativa sugli acquisti.

Funzioni e App

Un account Revolut Standard pienamente attivo permette di eseguire bonifici SEPA istantanei gratuiti, prelievi ATM gratuiti (fino a un massimo di 200 euro al mese o, dal 23 aprile, 5 prelievi al mese) e pagamenti con carta prepagata virtuale e fisica con circuito MasterCard o Visa, senza dover sostenere alcun canone mensile o annuale.

La condivisione e lo scambio di denaro tra utenti rientrano nell’offerta Revolut. Tramite l’app di Revolut è possibile inviare denaro agli altri utenti Revolut, ma anche a chi non è iscritto attraverso un link di pagamento. L’app ufficiale, vero cuore del sistema Revolut – a differenza di qualunque altra prepagata – permette di tenere sotto controllo tutte le tue azioni in tempo reale attraverso la sezione Statistiche. Nella sezione Conti è possibile aggiungere denaro, convertire valute, tenere d’occhio i tassi e avere un estratto conto dettagliato. La sezione dedicata ai Pagamenti permette di inviare o richiedere denaro a un contatto Revolut, eseguire bonifici, creare link di pagamento o individuare nelle vicinanze un nuovo utente Revolut con la funzione Near Me per una rapida condivisione economica.

Revolut è disponibile per Android e iOS, quindi scaricando l’app ufficiale dai rispettivi store, dovrai poi munirti di un indirizzo di posta elettronica e di un documento valido per la verifica della tua identità.

Come si può ben capire l’app di Revolut si pone come un autentico centro nevralgico per il totale controllo delle tue finanze, partendo da quella che sembra una semplice carta prepagata, ma che in realtà offre tantissime funzioni con l’app dedicata per organizzare le spese ricorrenti con la funzione Portafogli, Salvadanai dedicati a mettere da parte il denaro per ogni progetto, carte virtuali e delle carte prepagate usa-e-getta per proteggere i tuoi acquisti. Una soluzione di pagamento definitiva, che mette la sicurezza dei suoi clienti al primo posto.

Piani su misura e acquisti più protetti

Ponendo l’attenzione proprio sulla protezione degli acquisti, Revolut ha studiato dei nuovi piani per potenziare i propri servizi e rendere ancora più sicuri gli acquisti fatti con la propria carta prepagata, accedendo a una speciale protezione sugli acquisti, che protegge i clienti a partire dal piano Revolut Plus fino a 1.000 euro, i clienti Premium fino a 2.500 euro e i clienti Metal fino a 10.000 euro nel caso in cui i loro acquisti siano idonei e vengano danneggiati accidentalmente o rubati, per un intero anno. I piani Premium e Metal offrono inoltre anche una protezione per smartphone e per viaggiare sicuri.

Vediamo i piani Revolut Plus, Premium e Metal nel dettaglio.

Plus (2,99 €/mese)

Il nuovo piano Revolut Plus costa solo 2,99 euro al mese e, oltre a tutti i benefici del piano Standard, come gli strumenti dedicati per l'analisi delle spese, quelli per gestire i budget e l’open banking, prevede un'assistenza prioritaria sull'app di Revolut e fino a 2 account Revolut Junior, per insegnare ai bambini le skill finanziarie utili nella vita.

Ma la novità più importante è legata alla protezione sugli acquisti, che include:

Copertura per gli acquisti con un’assicurazione che protegge l’utente da furti, incidenti e danneggiamento accidentale degli articoli acquistati fino a 365 giorni (fino a 1000 euro/anno );

con un’assicurazione che protegge l’utente da furti, incidenti e danneggiamento accidentale degli articoli acquistati fino a 365 giorni (fino a ); Protezione resi , che integra e aumenta la possibilità di effettuare un reso fino a 90 giorni dopo il termine d’acquisto;

, che integra e aumenta la possibilità di effettuare un reso fino a 90 giorni dopo il termine d’acquisto; Protezione del biglietto, che permette al cliente di ottenere un rimborso per i biglietti di eventi non fruiti, causa annullamento o impossibilità imprevista del cliente (fino a 1000 euro/anno);

(maggiori informazioni)

Premium (7,99 €/mese)

Premium è adatto a chi cerca uno stile di vita più smart, aggiungendo ai servizi di Revolut Standard prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese, assicurazione medica sanitaria gratuita globale, assicurazione gratuita sui ritardi dei voli, carte usa e getta gratuite, assistenza prioritaria 24/7, assicurazione sullo smartphone scontata del 20% e accesso a 1.000 lounge aeroportuali in caso di ritardo del volo oltre i 60 minuti per il titolare del piano e un accompagnatore.

Inoltre, la nuova protezione sugli acquisti include:

Copertura per gli acquisti con un’assicurazione che protegge l’utente da furti, incidenti e danneggiamento accidentale degli articoli acquistati fino a 365 giorni (fino a 2500 euro/anno );

con un’assicurazione che protegge l’utente da furti, incidenti e danneggiamento accidentale degli articoli acquistati fino a 365 giorni (fino a ); Protezione resi , che integra e aumenta la possibilità di effettuare un reso fino a 90 giorni dopo il termine d’acquisto;

, che integra e aumenta la possibilità di effettuare un reso fino a 90 giorni dopo il termine d’acquisto; Protezione del biglietto , che permette al cliente di ottenere un rimborso per i biglietti di eventi non fruiti, causa annullamento o impossibilità imprevista del cliente (fino a 1000 euro/anno);

, che permette al cliente di ottenere un rimborso per i biglietti di eventi non fruiti, causa annullamento o impossibilità imprevista del cliente (fino a 1000 euro/anno); Carte usa e getta virtuali illimitate, un sistema sempre più esclusivo e apprezzato che mette al riparo il vostro denaro grazie alla generazione di dettagli carta che possono essere utilizzati solo una volta, rendendone impossibile il riutilizzo e quindi l'accesso al vostro denaro. Col piano Premium la creazione di queste carte è illimitata;

(maggiori informazioni)

Metal (13,99 €/mese)

Si tratta della soluzione all-inclusive di Revolut. Oltre alle condizioni del conto Premium, è previsto un Metal Cashback fino all’1% sui pagamenti effettuati con la carta, operazioni FX illimitate, prelievi gratuiti presso ATM fino a 800 euro al mese, assicurazione medica sanitaria gratuita globale, assicurazione gratuita sui ritardi dei voli, carte usa e getta gratuite, assistenza prioritaria, assicurazione sullo smartphone scontata del 20%, accesso a 1.000 lounge aeroportuali - in caso di ritardo del volo oltre i 60 minuti per il titolare del piano e 3 accompagnatori. Le esclusive carte in metallo sono disponibili in cinque colori – Black, Gold, Rose Gold, Silver e Space Grey.

Inoltre, la nuova protezione sugli acquisti include:

Copertura per gli acquisti con un’assicurazione che protegge l’utente da furti, incidenti e danneggiamento accidentale degli articoli acquistati fino a 365 giorni (fino a 10.000 euro/anno );

con un’assicurazione che protegge l’utente da furti, incidenti e danneggiamento accidentale degli articoli acquistati fino a 365 giorni (fino a ); Protezione resi , che integra e aumenta la possibilità di effettuare un reso fino a 90 giorni dopo il termine d’acquisto;

, che integra e aumenta la possibilità di effettuare un reso fino a 90 giorni dopo il termine d’acquisto; Protezione del biglietto , che permette al cliente di ottenere un rimborso per i biglietti di eventi non fruiti, causa annullamento o impossibilità imprevista del cliente (fino a 1000 euro/anno);

, che permette al cliente di ottenere un rimborso per i biglietti di eventi non fruiti, causa annullamento o impossibilità imprevista del cliente (fino a 1000 euro/anno); Carte usa e getta virtuali illimitate, un sistema sempre più esclusivo e apprezzato che mette al riparo il vostro denaro grazie alla generazione di dettagli carta che possono essere utilizzati solo una volta, rendendone impossibile il riutilizzo e quindi l'accesso al vostro denaro. Col piano Metal la creazione di queste carte è illimitata;

Si applicano Termini & Condizioni.

(maggiori informazioni)

Come avrai notato, la protezione sugli acquisti offerta nei piani a pagamento, differisce principalmente per l’importo massimo erogabile a copertura del danno risarcito, che protegge i clienti Plus fino a 1.000 Euro, i clienti Premium coprendo fino a 2.500 Euro e i clienti Metal fino a 10.000 Euro nel caso in cui i loro acquisti siano idonei e vengano danneggiati accidentalmente o rubati, per un intero anno.

Protezione estensione dei resi e biglietti per eventi

È importante far notare come al netto delle politiche di reso del negozio dove si effettuano gli acquisti, i clienti che hanno sottoscritto un piano Plus, Premium o Metal, possono ottenere un’estensione dei resi per gli acquisti idonei a 90 giorni e prenotare biglietti per gli eventi senza la paura di non poter partecipare, nel caso in cui qualcosa vada storto, ricevendo il rimborso direttamente sul proprio account Revolut. Per ulteriori dettagli su tutto ciò che è coperto dall’assicurazione fare riferimento all’IPID. Si applicano Termini & Condizioni.

Carte virtuali usa e getta

Per offrire una maggiore protezione sugli acquisti, Revolut mette a disposizione dei suoi clienti, a partire dal piano Revolut Premium, le sue carte virtuali utilizzabili per ogni singolo acquisto in modo illimitato, per non mettere a rischio i dati sensibili delle nostre carte abituali. Quante volte ti è capitato di non sentirti sicuro nell’immettere i dati della tua carta in un sito che non ti ispira troppa fiducia?

Revolut permette di generare queste carte all'interno dell'app, da usare una e una volta soltanto per ogni carta generata. Si tratta di una soluzione che “autodistruggerà” la carta utilizzata dopo il pagamento.

Infatti, il sistema di Revolut provvederà a bloccare automaticamente i dettagli della carta, per impedirne nuovamente l’utilizzo: se i dettagli carta venissero rubati, il truffatore non sarebbe in grado di effettuare pagamenti con la carta usa e getta. In seguito si potrà procedere con la creazione di una nuova carta per il prossimo acquisto.

Revolut Junior

Dopo aver messo in sicurezza la nostra gestione del denaro, Revolut guarda avanti e si dedica anche agli utenti del futuro con Revolut Junior.

Se vuoi iniziare a educare i tuoi figli alla gestione del denaro, Revolut mette in atto l’ennesima rivoluzione che stavolta coinvolge anche i giovanissimi. L'app finanziaria si pone l’obiettivo di promuovere le buone abitudini nella gestione del denaro già in tenera, con la possibilità di creare un account per i bambini dai 7 ai 17 anni, completamente gestito e monitorato insieme a un adulto.

Junior è un autentico conto, con carta e app dedicata ai ragazzi, sotto il controllo dei genitori, che ricevono avvisi di spesa immediati, con la possibilità di limitare alcuni tipi di pagamento come quelli online e contactless.

I clienti Standard potranno creare 1 account Junior con 1 carta Junior (limite mensile di 40 Euro, si applica costo di consegna) mentre i clienti Premium e Metal possono creare 2, 2 e 5 account rispettivamente (limite annuale di 4000 Euro, spedizione carta gratuita). La carta può essere usata anche senza la app per bambini, nel caso in cui il minore non abbia a disposizione uno smartphone. Inoltre, ad esclusivo utilizzo dei clienti Plus, Premium e Metal, Revolut Revolut offre anche dei nuovi strumenti: Compiti e Obiettivi, utili per motivare i bambini a compiere delle azioni per ottenere un piccolo guadagno extra e a risparmiare per conquistare ciò che sognano.

Revolut offre davvero una risposta alle esigenze di tutta la famiglia, rendendo i pagamenti davvero semplici e sicuri sotto ogni aspetto. Quanti di voi la utilizzano e qual è il vostro parere?