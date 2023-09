Revolut, la rinomata app finanziaria con una base di oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo, ha recentemente annunciato un nuovo corso in-app progettato per educare le persone comuni sulle truffe finanziarie e fornire loro gli strumenti necessari per proteggere il proprio patrimonio.

Il corso è stato lanciato in risposta al crescente rischio di frode finanziaria a livello globale. Secondo i dati più recenti forniti dalla Global Anti-Fraud Alliance (GASA), nel 2021 sono stati sottratti più di 50 miliardi di euro a causa di truffe in tutto il mondo. In Italia, nel 2022, la Polizia Postale ha registrato un totale di 36,5 milioni di euro rubati online a seguito di truffe. Una ricerca condotta da Revolut conferma questa tendenza preoccupante, evidenziando che i consumatori italiani sono sempre più esposti a rischi di frode e truffe.

La ricerca, commissionata da Revolut e condotta da Dynata su un campione rappresentativo di 1000 adulti italiani, ha rivelato che l’80% dei consumatori ha notato un aumento delle frodi e delle truffe online. Il 25% degli intervistati ha dichiarato di essere stato personalmente oggetto di tentativi di frode nell’ultimo anno, mentre il 28% ha riferito di conoscere qualcuno che è stato vittima di truffe.

Uno degli ambiti in cui gli italiani si sentono particolarmente vulnerabili riguarda gli acquisti online, dove il 54% degli intervistati ha segnalato difficoltà nell’identificare siti web fraudolenti. Altri timori riguardano il rischio di essere ingannati tramite telefonate e SMS (entrambi citati dal 48% degli intervistati) e l’esposizione a truffe sui social media (36%).

Tuttavia, nonostante la crescente diffusione delle frodi finanziarie, il 53% dei consumatori ammette di essere poco preparato a prevenirle e proteggersi. Solo il 9% si sente sicuro nella capacità di individuare una truffa in generale. Il 50% degli intervistati ha dichiarato di avere scarse conoscenze sulle frodi legate alle carte di credito/debito, mentre il 48% non si sente adeguatamente preparato contro le frodi relative al furto di account. Un altro 36% ha ammesso di non conoscere le truffe sugli investimenti.

Per affrontare questa crescente minaccia, Revolut ha lanciato un corso in-app innovativo, disponibile anche in italiano, che offre cinque lezioni informative: un’introduzione alle frodi finanziarie, truffe legate agli acquisti, truffe sugli investimenti, truffe di furto d’identità e frodi relative al furto di account. Ogni lezione fornisce spiegazioni sui tipi di frodi più comuni, consigli su come proteggersi e esempi tratti dalla vita reale. Gli utenti possono anche testare le proprie conoscenze completando le lezioni.

Il corso è gratuito e può essere facilmente accessibile tramite l’app Revolut, fornendo agli utenti gli strumenti necessari per difendersi dalle truffe finanziarie in un ambiente sempre più complesso e in evoluzione.

Aaron Elliott-Gross, Head of Fraud and Financial Crime di Revolut, ha dichiarato: “Il nostro nuovo corso in-app sulle frodi mira a educare i nostri clienti, rendendoli più consapevoli e in grado di riconoscere potenziali minacce online, sui social media o al telefono. I clienti hanno un ruolo fondamentale nella protezione contro le truffe, e il nostro corso mira ad aiutarli a individuare situazioni sospette e agire in modo sicuro.”

Revolut continua ad impegnarsi nella protezione dei suoi clienti, impiegando una parte significativa della sua forza lavoro per prevenire la criminalità finanziaria. La banca analizza attentamente le transazioni dei suoi 500 milioni di clienti ogni mese per individuare possibili segnali di frode e offre avvisi tempestivi ai clienti quando viene rilevato un potenziale rischio.

Per chi non la conoscesse, Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2023.