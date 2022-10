Revolut, l’app finanziaria globale con oltre 20 milioni di clienti in tutto il mondo, ha lanciato ‘Case’, una nuova sezione della funzione Soggiorni, che permette di prenotare anche delle case vacanza ottenendo del cashback, ampliando la sua crescente gamma di servizi di viaggio. Vediamo come funziona.

Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2022.

Con la nuova funzione offerta da Revolut, gli utenti possono prenotare un soggiorno in centinaia di migliaia di case vacanza in tutto il mondo, e ottenere fino al 4% di cashback a seconda del proprio piano Revolut.

Di recente, Revolut ha annunciato che la sua funzione di prenotazione di alloggi Soggiorni ha donato oltre 1,5 milioni di sterline in cashback ai clienti di tutto il mondo. Case si unisce alla suite di servizi di viaggio di Revolut che offre innovazioni di prodotto continue volte a soddisfare le esigenze di viaggio dei clienti, inclusi hotel, assicurazione di viaggio e cambio valuta senza commissioni nascoste.

Case è disponibile in Europa e Regno Unito. I clienti possono prenotare una casa tramite l’app Revolut, dove è possibile effettuare anche la suddivisione delle spese di gruppo, oltre ad ottenere degli ottimi tassi di cambio.

Revolut Soggiorni, come prenotare una casa?

Aprendo la funzionalità Soggiorni nell’app Revolut, dalla schermata iniziale o dall’hub, i clienti possono prenotare una casa selezionando le date e la posizione e quindi navigando attraverso l’ampia gamma di Case disponibili. È possibile filtrare per trovare tutto ciò di cui si ha bisogno, come le case che accettano animali o quelle con una postazione per il lavoro dedicata, quindi prenotare e pagare in pochi tocchi.

Se Revolut vi sembra la soluzione ideale per le vostre necessità, potete scaricare l’app direttamente da questa pagina.