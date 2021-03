Revolut presenta il servizio Spese per le aziende

Revolut presenta Spese, il suo nuovo prodotto business, che consentirà alle aziende di avere il pieno controllo sulle spese e risparmiare tempo. Con Spese, gli imprenditori hanno una visione completa sulle proprie finanze e spese aziendali. Possono ricevere notifiche di spesa in tempo reale, impostare limiti di spesa, bloccare e congelare le carte aziendali, il tutto gestibile interamente con l’app ufficiale.

Con il nuovo strumento di Spese i dipendenti non dimenticheranno di inviare le spese, poiché riceveranno notifiche automatiche di promemoria che li invitano a inviare le ricevute dopo ogni transazione. Inoltre, la tecnologia smart di Revolut riduce la quantità di lavoro manuale: legge una ricevuta e la allega automaticamente alla spesa corrispondente.

I dipendenti possono aggiungere qualsiasi spesa. Poiché molte transazioni avvengono online, è anche possibile inoltrare le ricevute digitali all’account aziendale Revolut Business tramite e-mail o caricarle come file. In aggiunta, la nuova funzione di categorizzazione consente di organizzare facilmente le spese ricorrenti e il responsabile finanziario assegnato potrà quindi esaminare facilmente le spese in-app.

Gli strumenti di contabilità automatizzata di Revolut semplificano un processo solitamente dispendioso in termini di tempo. I clienti possono utilizzare le categorie e le aliquote fiscali predefinite o personalizzarle in base alle necessità. Questo strumento può ridurre sensibilmente il tempo che contabili e responsabili finanziari dedicano alla gestione delle spese dell’azienda.

I file possono essere rapidamente esportati come file CSV ed essere utilizzati su qualsiasi piattaforma o software di contabilità esterna. Gli utenti Xero possono collegare facilmente il proprio profilo Xero a un account Revolut Business per gestire al meglio la contabilità e le finanze.

Revolut ha raccolto quasi 1 miliardo di dollari in investimenti ed è valutata 5,5 miliardi di dollari, e in soli cinque anni, Revolut ha attratto più di 15 milioni di clienti in tutto il mondo.