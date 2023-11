Revolut rivoluziona i piani a pagamento: accesso agli abbonamenti lifestyle

Revolut, l'app finanziaria globale con oltre 35 milioni di clienti in tutto il mondo e 1,5 milioni in Italia, ha annunciato una rivoluzione nei suoi piani a pagamento nel Regno Unito e nello Spazio Economico Europeo. La novità riguarda i piani Premium e Metal, che ora includono l'accesso agli abbonamenti per le principali app lifestyle senza costi aggiuntivi. Si tratta di una varietà di abbonamenti lifestyle e oltre (Deliveroo, Financial Times, Freeletics, Headspace, Picsart, Sleep Cycle, Tinder e altri), inclusi nel loro piano. Questi vantaggi aggiuntivi per i piani Premium e Metal hanno un valore rispettivamente di 650 Euro e 1750 Euro l'anno

Questa mossa mira a consolidare la posizione di Revolut come l'app finanziaria globale di riferimento, offrendo una selezione di abbonamenti che soddisfano esigenze personali e professionali. La varietà spazia dalle notizie al fitness, dalla salute mentale al dating, offrendo agli utenti Premium e Metal la possibilità di accedere a servizi premium in modo semplice e immediato, direttamente dall'app.

Tara Massoudi, General Manager Premium Products di Revolut, ha commentato l'importanza di ascoltare i clienti e innovare costantemente i prodotti per superare le loro aspettative. L'offerta unica annunciata è stata progettata per riunire un pacchetto accuratamente selezionato di servizi di abbonamento lifestyle, offrendo agli utenti più valore e comodità in un unico account. Massoudi ha anche anticipato l'arrivo di ulteriori vantaggi per i clienti Ultra nel prossimo futuro.

Secondo i dati interni di Revolut, i clienti italiani stanno sempre più adottando l'utilizzo di beni digitali, spendendo circa 36 euro al mese per applicazioni. Nel corso dell'ultimo anno, il numero di transazioni effettuate dai clienti Revolut per pagare questa categoria di beni è aumentato dell'86%.

Revolut Premium e Metal offrono già una serie di vantaggi come assicurazioni di viaggio, sconti per trasferimenti internazionali, cashback sull'alloggio e molto altro. Queste opzioni si accrescono con l'accesso ai migliori prodotti finanziari della categoria, offrendo agli utenti un ventaglio di vantaggi su misura per le loro esigenze.

La piattaforma di Revolut offre diversi piani a pagamento, tra cui Plus, Premium, Metal e Ultra, ciascuno con livelli crescenti di vantaggi e servizi inclusi. I prezzi variano da 3,99 euro al mese per il piano Plus a 55 euro al mese per il piano Ultra. Questi aggiornamenti evidenziano il costante impegno di Revolut nel fornire un'ampia gamma di servizi finanziari e lifestyle ai propri clienti, puntando sempre più alla leadership nel settore.

Per chi non la conoscesse, Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2023.