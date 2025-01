Ricarichi l'auto senza fermarti. Come? Con questo Bluetti scontato di 100€

La ricarica delle auto elettriche è uno degli aspetti più discussi in relazione all'autonomia e alla praticità dei veicoli elettrici. Per risolvere questo problema, Bluetti ha creato una soluzione innovativa che consente di ricaricare l'auto senza dover fermarsi per una lunga sosta. Grazie a un sistema che sfrutta l'alternatore del veicolo, Bluetti permette di ricaricare rapidamente la batteria dell'auto durante il viaggio, garantendo maggiore comodità e autonomia. Con uno sconto di 100€ su questa soluzione, è il momento ideale per approfittare di questa offerta e rendere ogni viaggio più semplice e conveniente.

Bluetti Charger 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Uno dei principali vantaggi del sistema Bluetti è la sua compatibilità con tutte le stazioni di energia Bluetti e la maggior parte dei marchi presenti sul mercato. Che possediate una stazione di energia Bluetti o un altro modello, la ricarica sarà facile e senza intoppi. Inoltre, Bluetti offre una velocità di ricarica superiore rispetto ai caricabatterie tradizionali per accendisigari, erogando una potenza massima di 560W. Questo significa che la ricarica avviene fino a sei volte più velocemente, consentendo di risparmiare tempo prezioso durante i viaggi.

Bluetti non solo offre una ricarica veloce ed efficiente, ma pone grande attenzione anche alla sicurezza e alla durata del prodotto. Il sistema è dotato di un raffreddamento attivo a ventola che garantisce prestazioni ottimali, mantenendo la temperatura sotto controllo anche durante l'uso intenso. Inoltre, Bluetti è equipaggiato con una serie di funzioni di sicurezza che proteggono sia la batteria del veicolo che la stazione di energia da rischi come cortocircuiti, inversioni di connessione, sottotensione e sovratemperatura. La protezione intelligente assicura anche che la batteria del veicolo non venga scaricata, grazie a un sistema di accensione e spegnimento automatico.

La gestione della ricarica non è mai stata così semplice grazie all’app Bluetti, che consente di monitorare lo stato della batteria dell’auto in tempo reale. Inoltre, è possibile regolare facilmente la tensione di uscita per ottimizzare il processo di ricarica. L'installazione del dispositivo è altrettanto semplice, richiedendo solo pochi passaggi per un collegamento rapido e sicuro. In pochi minuti, potrete essere pronti per ricaricare l'auto in movimento, senza perdere tempo a cercare una colonnina di ricarica.

