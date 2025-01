Mercato auto Cina 2024: le elettriche sotto la soglia 30%

Le vendite di auto elettriche in Cina nel 2024 hanno raggiunto il 28% del mercato totale, non il 50% come riportato da alcuni media. Secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (Caam), le auto elettriche pure (BEV) hanno rappresentato il 28% delle vendite complessive, mentre i veicoli a nuova energia (NEV), che includono anche ibridi plug-in e fuel cell, sono arrivati al 46,7%.

Il mercato cinese delle auto elettriche sta crescendo, ma non al ritmo precedentemente riportato. Le vendite di BEV sono aumentate del 15,5% rispetto al 2023, raggiungendo 7,719 milioni di unità. Tuttavia, sono le ibride plug-in (PHEV) a mostrare la crescita più rapida, con un aumento dell'83,3% e 5,141 milioni di unità vendute.

Il fraintendimento sulle quote di mercato deriva dalla classificazione cinese dei NEV e dall'inclusione delle esportazioni nei dati di vendita totali. Considerando solo il mercato domestico, i NEV rappresentano il 39,7% delle vendite, in aumento del 35,5% rispetto all'anno precedente.

La produzione automobilistica cinese ha raggiunto 31,282 milioni di veicoli nel 2024, con un aumento del 3,7%. Di questi, 12,888 milioni sono NEV (+34,4%), suddivisi tra 7,758 milioni di BEV (+15,7%) e 5,125 milioni di PHEV (+78,1%). Le esportazioni hanno giocato un ruolo significativo, con 5,859 milioni di. veicoli spediti all'estero (+19,3%). Tuttavia, mentre le esportazioni di BEV sono diminuite del 10,4%, quelle di PHEV sono cresciute del 190%, possibilmente in risposta alle politiche protezionistiche dell'Unione Europea.

La Caam prevede una crescita più moderata per il 2025, con un aumento del 5,8% delle esportazioni a 6,2 milioni di unità. Le vendite totali dovrebbero salire del 4,7% a 32,9 milioni, di cui 16 milioni di NEV (+24,4%). I costruttori cinesi stanno guadagnando rapidamente quote di mercato, raggiungendo il 65,2% del mercato domestico nel 2024, con un aumento di 9,2 punti percentuali rispetto al 2023. Questo trend è evidente anche nelle esportazioni, con marchi come Chery, Saic e Changan in testa alla classifica.

BYD si è distinta con la migliore performance, registrando un aumento del 71,8% nelle esportazioni, seguita da Changan (+49,6%) e Jac (+46,7%). Questi dati evidenziano la crescente competitività dell'industria automobilistica cinese, sia nel mercato interno che in quello globale, con un focus particolare sui veicoli a nuova energia.