I dispositivi compatibili con la smart home sono aumentati a dismisura negli ultimi anni, consentendo di risparmiare tempo e fatica su svariate attività giornaliere. Ebbene, oggi si aggiunge un nuovo, utilissimo strumento intelligente da avere in casa. Amazon ha, infatti, lanciato il Ring Intercon, grazie al quale potrete rendere il vostro citofono smart. La bella notizia? In occasione dell’uscita della linea tutti i modelli sono in super sconto!

I tre modelli di Ring Intercon disponibili su Amazon sono scontati fino al 62%, permettendovi, dunque, di acquistare la versione che preferite del dispositivo a un prezzo stracciato. Il nostro consiglio è quello di approfittare subito della promozione, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire in men che non si dica considerando l’enorme utilità e innovazione del nuovo prodotto.

Il Ring Intercon, che nella versione base è in sconto a soli 49,99€ invece di 129,99€, nel suo piccolo rivoluzionerà la vostra vita. Riceverete, infatti, notifiche in tempo reale sullo smartphone e su Alexa quando qualcuno suonerà il citofono, e potrete sia parlare con i visitatori che aprire il portone tramite app o controllo vocale.

Avrete, quindi, modo di gestire il citofono da qualunque stanza della casa, ma non solo. La funzione di verifica automatica vi consentirà di far entrare amici e parenti nella vostra abitazione anche se non ci siete, fornendogli una chiave ospite da utilizzare a un orario prestabilito. Inoltre, potrete consentire un tempo di accesso limitato agli autisti Amazon per le consegne, in modo da non perdere nemmeno un pacco.

Il Ring Intercon è semplicissimo da installare, dato che si collegherà al sistema di citofonia esistente. Non ci sarà, dunque, bisogno di intervenire sull’impianto elettrico della casa o del condominio, bensì vi basterà seguire le istruzioni incluse nella confezione. Nel caso in cui abbiate problemi, Amazon ha anche allestito una pagina e un numero di assistenza dedicati in modo da aiutarvi per qualsiasi necessità.

Insomma, il Ring Intercon diventerà sicuramente un dispositivo ultra-diffuso come lo sono diventati Alexa e le lampade smart. Vi consigliamo, quindi, di approfittarne finché è disponibile a un prezzo così basso, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata alla linea.

