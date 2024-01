Rimettiti in forma con questo splendido mini frullatore! Accessorio fitness a 32€!

Proprio ieri, come ricorderete, vi avevamo proposto un'ottima offerta relativa ad uno splendido tapis roulant elettrico e pieghevole (per altro ancora disponibile a queste coordinate!), proprio perché sappiamo bene che, con l'arrivo del nuovo anno, torna per molti la voglia di rimettersi in forma. E così, su questa scia, oggi vi proponiamo un'altra ottima offerta, pensata proprio per gli amanti del fitness, ovvero l'acquisto di questo ottimo mini frullatore della Nutribullet, pensato per un uso sportivo, come può essere quello della creazione di frullati o smoothie proteici, e che grazie ad Amazon è oggi in sconto a soli €32,99, grazie ad uno sconto del 17%.

Frullatore portatile Nutribullet, chi dovrebbe acquistarlo?

Compatto, leggero, praticamente portatile, questo mini frullatore targato Nutribullet è un prodotto palesemente pensato per gli amanti del fitness, o per chi, anche se non interessato allo sport, ha scelto uno stile di vita ed alimentare sano. Parliamo di un prodotto che, infatti, può essere facilmente messo in un borsone, e portato con sé in palestra o su qualsiasi campo di allenamento, magari già carico di frutta o di ingredienti proteici, che possono poi essere frullati al momento, per una bevanda fresca, e per questo ricca di vitamine ed altri elementi nutrivi utili al fabbisogno sportivo.

Dotato di una batteria ricaricabile che, a piena energia, può garantire 15 cicli completi di frullatura, questo piccolo ma utilissimo prodotto si ricarica tramite USB-C, può essere collegato ad una powerbank, ed è provvisto di un bicchiere in Tritan da 475 ml è privo di BPA e lavabile in lavastoviglie, da cui potrete anche direttamente bere alla fine della frullatura.

Equipaggiato con una affilatissima lama a 4 punte in acciaio inox, e progettato per resistere agli urti a cui, normalmente, si può incorrere portandoselo in giro, questo piccolo frullatore è un acquisto sensatissimo per gli sportivi, che potranno così perfezionare la propria dieta ed il proprio fabbisogno energetico. Per questo, vi suggeriamo di dare subito un'occhiata al prodotto tramite la pagina Amazon dedicatagli, anche perché l'offerta è a tempo, e potrebbe presto esaurirsi!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!