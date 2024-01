Arlo Ultra 2: il TOP delle telecamere di sicurezza a un prezzo SHOCK!

Se desiderate ottenere il massimo in termini di sicurezza domestica, investendo in videocamere di sorveglianza ad alte prestazioni, magari in un pacchetto di quattro unità, non potete lasciarvi sfuggire l'opportunità offerta da Amazon per il bundle delle Arlo Ultra 2. Queste videocamere registrano in 4K, offrono una visione notturna a 180°, sono dotate di una sirena integrata, audio bidirezionale e molte altre funzioni avanzate. Pur avendo un prezzo ufficiale che supera i 1.000€, al momento beneficiano di uno dei loro sconti più vantaggiosi mai proposti, consentendovi di acquistarne quattro a soli 659,99€.

Arlo Ultra 2, chi dovrebbe acquistarla?

La telecamera Arlo Ultra 2 è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di sicurezza domestica all'avanguardia. Con la sua risoluzione 4K e il campo visivo a 180°, è perfetta per monitorare ampi spazi esterni, rendendola indispensabile per i proprietari di abitazioni con giardino o per chi gestisce proprietà di grande dimensione. Grazie alla visione notturna a colori e al faretto integrato, la Arlo Ultra 2 offre una sorveglianza senza compromessi sia di giorno che di notte, dissuadendo intrusi e garantendo una registrazione lucida di qualunque accadimento.

L'audio bidirezionale e la cancellazione del rumore sono funzionalità ideali per chi desidera comunicare con i visitatori a distanza o sorvegliare gli animali domestici. In aggiunta, per gli appassionati di smart home e per gli utenti di Amazon Alexa, Arlo Ultra 2 si integra alla perfezione con questi ecosistemi. Se poi non volete rinunciare alla comodità di ricevere avvisi sul vostro telefono e di poter archiviare autonomamente le riprese senza necessità di abbonamenti, Arlo Ultra 2 si rivela perfetta anche per queste esigenze.

Con il kit di 4 unità, non vi perderete nemmeno un istante di ciò che accade attorno alla vostra abitazione, con la possibilità di salvare il tutto su cloud. Insomma, una videocamera Wi-Fi perfetta per una casa intelligente, progettata al fine di rendere la semplicità d'uso uno dei suoi punti di forza.

