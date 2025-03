Risparmia il 10% sui TV LG, anche su quelli già scontati, con questa carta

Se siete alla ricerca di un nuovo televisore LG, questo è sicuramente il momento giusto per approfittare di un’offerta valida. Fino al 9 marzo, Mediaworld offre uno sconto extra del 10% sui TV LG, anche su quelli già scontati, riservato ai possessori della carta MW CLUB. Si tratta di una promozione vantaggiosa che permette di ottenere un risparmio significativo su una delle marche più apprezzate nel settore dell’elettronica di consumo. Se state pensando di aggiornare il vostro vecchio televisore con un modello 4K o OLED di ultima generazione, questa è un’occasione che non potete lasciarvi sfuggire.

Vedi offerte su Mediaworld

10% di sconto extra sui TV LG, perché approfittarne?

L’offerta è valida su una vasta selezione di TV LG, con uno sconto che si applica a partire dai modelli a 499€. I possessori della carta MW CLUB potranno usufruire di uno sconto extra del 10%, che va ad aggiungersi a eventuali promozioni già attive sui prodotti. Questo significa che non solo avrete la possibilità di acquistare un prodotto di alta qualità, ma lo farete anche a un prezzo molto più conveniente rispetto al prezzo di listino. In particolare, i televisori LG con pannelli 4K sono perfetti per chi cerca una risoluzione straordinaria e un’esperienza visiva che lascia senza fiato.

La gamma di TV LG selezionata per questa promozione include anche i modelli OLED, ideali per chi desidera una qualità superiore e un realismo visivo senza pari. I televisori OLED di LG sono noti per la loro capacità di riprodurre neri profondi e colori vividi, con una resa che fa la differenza quando si guarda un film o si gioca ai videogiochi. Con l’aggiunta del 10% di sconto extra, il valore economico della promozione può risultare davvero vantaggioso, abbassando significativamente il prezzo finale e rendendo accessibili modelli altrimenti più costosi. Un’opportunità che può fare la differenza per chi cerca il massimo della qualità.

I televisori LG con pannelli 4K sono ideali per ogni tipo di utilizzo, che si tratti di guardare film, serie TV, eventi sportivi o di giocare a videogiochi. Grazie alla tecnologia moderna, questi televisori offrono una qualità dell’immagine eccezionale, con dettagli e colori che fanno risaltare ogni scena. Ma è sui modelli OLED che l’offerta diventa ancora più allettante: se state cercando il top della qualità, questi TV offrono un'esperienza visiva ineguagliabile, con immagini così realistiche da sembrare tridimensionali.

