Moulinex Easy Fry: il TOP delle friggitrici ad aria a un prezzo SHOCK!

Se amate la cucina sana e versatile, con pietanze dorate, croccanti e a zero olio, le friggitrici ad aria sono gli elettrodomestici di cui dovreste dotarvi. E con questa offerta Amazon, acquistare il meglio della categoria è più vantaggioso del solito. Vi informiamo, infatti, che l'ottima Moulinex Easy Fry AL6058 è disponibile a 239,99€ anziché 279,99€.

Moulinex Easy Fry AL6058, chi dovrebbe acquistarla?

I buongustai e gli amanti dello stile di vita salutare saranno al settimo cielo con la Moulinex Easy Fry AL6058. Questo gioiello della tecnologia culinaria è pensato per chi non vuole rinunciare al piacere di pietanze croccanti e al contempo vuole mantenere una dieta equilibrata. Siete una famiglia numerosa o amate invitare amici per cene conviviali? Nessun problema: la sua capacità di 20 litri vi permetterà di preparare piatti deliziosi per fino a 6 persone.

Moulinex Easy Fry AL6058 è indicata anche per coloro che tengono al comfort e alla facilità d'uso. Grazie al suo intuitivo schermo digitale e ai numerosi programmi di cottura pre-installati, non avrete bisogno di essere chef stellati per cucinare piatti mozzafiato.

Da citare anche il vantaggio di un anno di abbonamento gratuito alla rivista GialloZafferano, un amico in più in cucina che ispirerà le vostre creazioni quotidiane. Insomma, una friggitrice ad aria che combina 10 funzioni di cottura differenti in un unico apparecchio, per questo indicata per chiunque, soprattutto per chi cerca un modello dalla capienza e stile simile a un forno elettrico.

