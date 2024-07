Ottieni uno sconto di 200€ sul robot aspirapolvere che cambia il modo di pulire

Se desiderate fare il grande passo verso una pulizia dei pavimenti automatizzata, scegliendo un robot aspirapolvere di alta gamma con funzionalità avanzate come il mop autopulente con acqua calda e l'evitamento ostacoli 3D, oggi potete risparmiare sull'acquisto del Roborock Qrevo Pro. Questo modello di punta è in offerta su Amazon con un coupon di 200€, che riduce il prezzo da 999€ a 799€.

Roborock Qrevo Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Roborock Qrevo Pro è l'ideale per chi desidera sperimentare il massimo della tecnologia in fatto di pulizia domestica. Grazie alla sua potenza di aspirazione di 7000 Pa e alla tecnologia di mop telescopico a doppia rotazione, si rivela perfetto per famiglie attente alla pulizia profonda di tutti gli angoli della casa, compresi bordi e angoli solitamente difficili da raggiungere.

La stazione di base avanzata, che gestisce in autonomia la pulizia automatica a 360° del dispositivo, lo rende inoltre adatto a tutti coloro che desiderano mantenere la loro abitazione impeccabile senza dedicare tempo e sforzi alla gestione quotidiana delle faccende domestiche. Per gli amanti della tecnologia, il Roborock Qrevo Pro si distingue poi per la sua capacità di evitare gli ostacoli in 3D e per la sua navigazione precisa tramite LIDAR, che assicurano una pulizia efficiente riducendo al minimo gli interventi umani.

Coloro che hanno bisogno di un aiuto extra nelle pulizie a causa di allergie o di animali domestici in casa apprezzeranno la sua efficacia nel raccogliere polvere e detriti, lasciando l'ambiente più sano e più pulito. Infine, la facilità di manutenzione e la garanzia di 2 anni lo rendono un investimento sicuro e duraturo nel tempo. In definitiva, rappresenta il meglio che il mercato dei robot aspirapolvere offre oggi.

