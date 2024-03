Rubava segreti IA per la Cina, arrestato ex dipendente Google

Un ex ingegnere di Google, Linwei Ding, è stato arrestato in California con l'accusa di aver sottratto all'azienda più di 500 file contenenti segreti commerciali sull'intelligenza artificiale. Secondo l'accusa, Ding ha copiato i dati su un account di archiviazione cloud personale e li ha utilizzati per avvantaggiare aziende tecnologiche rivali in Cina.

Ding, 38enne di nazionalità cinese, lavorava per Google dal 2019. I documenti rubati riguardavano "elementi costitutivi" dell'infrastruttura AI di Google e sono stati caricati sui suoi account personali nell'arco di un anno, dal maggio 2022 al maggio 2023.

Nello specifico, Ding avrebbe copiato le informazioni su Apple Notes per poi convertirle in PDF per eludere i sistemi di prevenzione della perdita di dati di Google. Inoltre, avrebbe utilizzato il badge di un altro dipendente per accedere agli uffici di Google mentre in realtà lavorava per realtà cinesi. Ding avrebbe dunque contribuito alla raccolta di capitali per una delle società cinesi con cui ha lavorato, fondando inoltre un'altra società di intelligenza artificiale in Cina.

L'arresto è avvenuto a Newark, in California, e su Ding pendono quattro capi d'accusa per furto di segreti commerciali. Se condannato, rischia fino a 10 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari per ogni capo d'accusa.

Non è la prima volta che un cittadino cinese viene arrestato negli Stati Uniti per il furto di segreti commerciali. Negli ultimi anni, diversi ex dipendenti di Apple sono stati accusati di aver sottratto informazioni riservate sul progetto Apple Car per trasferirle ad aziende cinesi. Dal canto suo, Google ha dichiarato di adottare "misure rigorose" per prevenire il furto di informazioni riservate e di aver collaborato con l'FBI per proteggere i propri dati e preservare il benessere dell'economia e della sicurezza nazionale americana.