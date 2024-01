Samsung presenta i primi proiettori capaci di rendere ogni superficie un display interattivo

Samsung ha svelato, in occasione del CES 2024,i nuovi proiettori Premiere 8K e Premiere 5, facenti parte della gamma 2024, entrambi dotati di una caratteristica innovativa chiamata Lightwarp che trasforma qualsiasi superficie in uno schermo interattivo per l'home theater.

La funzionalità Lightwarp rappresenta un'importante evoluzione, poiché segna la prima volta in cui il projection mapping è disponibile al di fuori di contesti professionali e su dispositivi di consumo.

Questo strumento consente di proiettare qualsiasi contenuto su qualsiasi superficie, permettendo anche l'interazione con la proiezione, come ad esempio scrivere su post-it virtuali o giocare a giochi da tavolo.

Sebbene non siano ancora disponibili moltissimi dettagli, si prevede che ulteriori informazioni e, si spera, una dimostrazione pratica verranno svelate durante questi giorni al CES 2024.

L'intera gamma di proiettori Samsung del 2024 includerà anche il Gaming Hub, il quale offre l'accesso a migliaia di giochi senza la necessità di una console. Tutti e quattro i modelli possono fungere anche da smart speaker senza l'attivazione della proiezione dello schermo.

Il modello Premiere 5 di Samsung è definito come "do-it-all", essendo il proiettore ultra-short-throw a triplo laser più compatto al mondo. Con dimensioni di soli 7,9 pollici in altezza, 5,4 pollici in larghezza e 5,4 pollici in profondità, pesa solo 3,7 libbre, garantendo facilità di spostamento nello spazio domestico.

Questo modello può proiettare un'immagine fino a 100 pollici quando posizionato a 17 pollici da una parete, con regolazione automatica di fuoco e bilanciamento del colore.

Dispone di una chiave multifunzione per la commutazione di modalità, la connessione mobile e la funzione di spegnimento dello schermo. Il Premiere 5 è dotato di uno speaker integrato da 10 watt, capace di produrre un suono avvolgente e ricco.

Il modello di punta, il Premiere 8K, è il primo proiettore 8K con connettività wireless. Dispone di una Wireless One Connect Box, che collega tutti i dispositivi di streaming e console e trasmette i contenuti al proiettore fino a 10 metri di distanza.

Il Premiere 8K è anche il primo a combinare un'uscita da 100 watt con la tecnologia Dolby Atmos a 8.2.2 canali e la tecnologia Sound-on-Screen, creando l'illusione che l'audio provenga direttamente dall'immagine proiettata.

Può proiettare un'immagine da 150 pollici a soli 12 pollici di distanza da una parete, superando la concorrenza che richiede cinque metri per ottenere lo stesso risultato. Inoltre, il Premiere 8K può migliorare la risoluzione di contenuti 4K grazie alla tecnologia integrata la quale sfrutta l'intelligenza artificiale.

Infine, il Premiere 7 e il Premiere 9 sono i successori dei modelli attuali LSP7T e LSP9T, e offriranno proiezioni più luminose e un processore Quantum 4K. Entrambi saranno dotati di audio Dolby Atmos per offrire un'esperienza cinematografica.

Al momento, Samsung non ha rivelato dettagli su prezzi e disponibilità, informazioni che solitamente emergono più vicino al lancio dei prodotti.