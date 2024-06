Le TV 8K dimostrano il loro valore! Un modello Samsung a meno di 1000€

A livello commerciale, Samsung è uno dei pochi produttori di TV, se non l'unico, ad offrire una gamma di smart TV 8K. Questa risoluzione viene spesso considerata superflua, ma grazie al processore e agli algoritmi sofisticati, è possibile apprezzare un livello di dettaglio superiore, proprio come avviene con le TV 4K che migliorano i contenuti Full HD. Uno dei modelli 8K disponibili è la Samsung QE55QN700C, il cui prezzo è stato recentemente ridotto di ben 1500€ da Unieuro, passando da 2.499€ a soli 999€.

Samsung QE55QN700C, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QE55QN700C rappresenta una TV eccellente per coloro che aspirano a vedere ogni minimo dettaglio di una scena, offrendo una tecnologia d'avanguardia capace di soddisfare anche i consumatori più esigenti. Grazie appunto alla tecnologia Quantum Matrix e al processore Neural Quantum Lite 8K, questo modello è in grado di trasformare qualunque contenuto in un qualcosa di bello da vedere, rendendolo ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono rinunciare a dettagli infinitesimali e a una resa cromatica autentica, approvata da PANTONE.

L'Infinity One Design e la vera risoluzione 8K garantiscono un tuffo nel futuro dell'intrattenimento domestico, con immagini dai contrasti spettacolari e colori più vividi. Inoltre, gli amanti del gaming e dello streaming troveranno nella Samsung QE55QN700C un alleato fedele, grazie a caratteristiche come il Gaming Hub e il Motion Xcelerator Turbo che migliorano la definizione delle azioni di gioco, oltre alla capacità di trasmettere in streaming i contenuti OTT con una nitidezza in 8K.

Con Dolby Atmos, OTS Lite, Q-Symphony e la possibilità di gestire l'ambiente domestico intelligente attraverso SmartThings fa sì che questa smart TV sia perfetta per chi cerca non solo una qualità dell'immagine superlativa ma anche una qualità del suono immersiva e la massima comodità nell'uso quotidiano del proprio spazio abitativo.

