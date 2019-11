Samsung Smart TV e Soundbar: Sconti elevati su Amazon

Il Black Friday si sta avvicinando e Amazon ci regala sconti non indifferenti. Tra le offerte odierne saltano all’occhio le offerte sui prodotti di Home Cinema della Samsung. Si concentrano in particolar modo su articoli quali Smart TV e Soundbar di dimensioni variegate per creare un impianto audio-visivo che avrà modo di lasciare senza parole. la più interessante è senza dubbio la Samsung Smart TV Serie Q64R da 65 pollici scontata temporaneamente di oltre il 35%.

Alcuni prodotti sono scesi a prezzi esigui rispetto a quelli iniziali. Le Soundbar da 290 W, da 170 W e la Smart TV Q64R 55 pollici sono addirittura scese al minimo costo che abbiano mai avuto sulla piattaforma dimostrando come il gigante dello shopping online non si tiri mai indietro durante il Black Friday.

La tecnologia QLED di cui sono dotati tre di questi televisori in offerta riguarda i loro schermi, questi possono essere grandi e flessibili senza il rischio che si consumino a differenza di quelli OLED, inoltre hanno un volume di colore che da profondità a quest’ultimo al variare della luminosità.

Offerte su Smart TV e Soundbar

Smart TV

Soundbar

