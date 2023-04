Se siete alla ricerca di una nuova smart TV elegante e di ottima qualità, non potete non approfittare della straordinaria offerta a tempo limitato di Yeppon, che vi propone questo splendido Samsung The Serif a LED con schermo da 50 pollici a soli 499,99€ anziché 1.1199,99€, con un risparmio di ben 700€. Ma fate in fretta: l’offerta terminerà fra meno di una settimana!

L’elegante supporto in metallo vi permetterà di posizionare The Serif ovunque, dando un tocco di stile e originalità a ogni ambiente. Se preferite, però, potrete anche scegliere di rimuovere il supporto, per una versatilità a 360°. Oltre a essere un elegante oggetto di design, questa bellissima Samsung The Serif garantisce una qualità delle immagini ottimale da qualsiasi angolazione, non soltanto stando di fronte allo schermo.

La qualità delle immagini è garantita dalla tecnologia Quantum Dot di Samsung, che sfrutta le nanoparticelle per riprodurre colori pieni e brillanti e conferire così ulteriore realismo anche alle scene più buie. La luminosità di ogni singolo fotogramma viene inoltre settata in maniera automatica, per garantire la migliore qualità video in ogni frame.

Fra le caratteristiche più originali merita una menzione la funzione Ambient Mode, grazie alla quale potrete riprodurre sul vostro schermo 2 motivi grafici con diverse opzioni cromatiche, per adattarsi a ogni vostra esigenza. L’Ambient Mode + consente invece di visualizzare altri motivi rilassanti, informazioni utili e fotografie, per creare sempre l’atmosfera che desiderate., usufruendo anche dei comandi vocali.

The Serif offre anche diverse opzioni di connettività smart: grazie alla tecnologia wireless AirPlay 2 potrete riprodurre facilmente sulla vostra nuova TV i file dei vostri dispositivi Apple, e grazie all’app Samsung SmartThings potrete riprodurre un film sul vostro smartphone e continuare tranquillamente la visione su questa straordinaria TV.

Inoltre, la tecnologia Tap View vi permetterà di proiettare lo schermo del vostro smartphone su The Serif con un rapido contatto fra i due dispositivi. Da menzionare certamente anche l’opzione multi-tasking Multi View, che permette di dividere lo schermo in due per guardare contemporaneamente i contenuti di TV e smartphone. The Serif è anche compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Elegante e ricca di funzionalità, questa bellissima Samsung The Serif è l’acquisto perfetto per chiunque desideri acquistare una nuova smart TV a un prezzo più che competitivo. Approfittate di questa incredibile offerta di Yeppon e fatela vostra a soli 499,99€ anziché 1.1199,99€, risparmiando così il 78%, ovvero ben 700€. Vi consigliamo però di fare in fretta poiché l’offerta terminerà fra meno di 7 giorni!

