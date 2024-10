Se provi questa Smart TV Samsung non puoi più tornare indietro, e a questo prezzo... (-47%)

Siete alla ricerca di una Smart TV che possa trasformare radicalmente la vostra esperienza di intrattenimento domestico? Allora non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. La Smart TV Samsung QE55QN85DBTXZT NEO QLED 4K da 55" è ora disponibile al prezzo eccezionale di 799,00€, con uno sconto del 47% rispetto al prezzo originale di 1.499,00€. Un'occasione imperdibile per chi desidera portare la qualità cinematografica nel proprio salotto senza compromessi.

Smart TV Samsung TV 55" QE55QN85DBTXZT NEO QLED 4K, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV Samsung QE55QN85DBTXZT si rivolge agli appassionati di tecnologia che non si accontentano di una semplice visione, ma cercano un'esperienza immersiva a 360 gradi. Grazie al Processore NQ4 AI Gen2 con Upscaling AI 4K, questo televisore è in grado di ottimizzare qualsiasi contenuto, rendendolo più nitido e dettagliato. La Tecnologia Quantum Matrix assicura neri profondi e bianchi brillanti, mentre il Motion Xcelerator 120Hz garantisce fluidità nelle scene d'azione, facendo la gioia di cinefili e gamer.

Il design NeoSlim rende questo televisore un vero e proprio elemento d'arredo, capace di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente. Non solo gli occhi, ma anche le orecchie vengono coccolate grazie al sistema audio Dolby Atmos e OTS Lite, che crea un'atmosfera sonora avvolgente e realistica. La presenza di Smart Hub e Gaming Hub trasforma questo televisore in un centro di intrattenimento completo, ideale per chi ama avere tutto a portata di telecomando.

L'intelligenza artificiale integrata nella TV Samsung QE55QN85DBTXZT va oltre la semplice ottimizzazione delle immagini. Il sistema è in grado di adattare luminosità e contrasto in base alle condizioni ambientali, garantendo sempre la migliore esperienza visiva possibile. La funzionalità SmartThings permette di controllare i dispositivi smart della casa direttamente dal televisore, trasformandolo nel cuore pulsante della domotica domestica. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per chi desidera un prodotto all'avanguardia, capace di evolversi e adattarsi alle esigenze future.

A soli 799,00€, la Smart TV Samsung 55" QE55QN85DBTXZT rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un televisore di fascia alta a un prezzo accessibile. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, design raffinato e funzionalità smart lo rende un prodotto versatile e duraturo nel tempo. Considerando il risparmio di 700€ sul prezzo di listino, questa offerta si configura come un'opportunità da cogliere al volo per migliorare significativamente la qualità del proprio intrattenimento domestico.

