A casa come al cinema con la Samsung Neo QLED da 75" in SUPER sconto! (-23%)

Imperdibile offerta su Amazon se vuoi portare il cinema direttamente a casa tua! Il Samsung TV Neo QLED da 75" è disponibile a soli 999,00€ invece di 1.299,00€, con uno sconto del 23%. Questo straordinario televisore vi conquisterà con i suoi Mini LED per contrasti ultra nitidi in 4K, il processore Neo Quantum con intelligenza artificiale e l'audio tridimensionale Dolby Atmos. Compatibile con il nuovo Digitale Terrestre 2.0 senza bisogno di decoder aggiuntivi. E la festa di Primavera Amazon è appena cominciata!

Samsung TV Neo QLED da 75", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung TV Neo QLED da 75" è l'acquisto ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix con Mini LED, potrete godere di contrasti ultra nitidi e neri profondi, mentre il processore Neo Quantum 4K con intelligenza artificiale ottimizza ogni contenuto per una definizione straordinaria. Se amate i dettagli visivi impeccabili e un'esperienza audio immersiva grazie al Dolby Atmos, questa smart TV soddisferà anche le vostre esigenze più esigenti.

Per i gamer e gli appassionati di sport, questo pannello da 75 pollici rappresenta una scelta eccellente considerando l'attuale sconto di 300€. La nitidezza delle immagini in movimento, combinata con la tecnologia Quantum HDR che esalta ogni dettaglio anche nelle scene più scure, vi farà sentire parte dell'azione. In più, essendo già predisposto per il nuovo Digitale Terrestre 2.0, non dovrete preoccuparvi di acquistare decoder aggiuntivi, rendendo questo Smart TV un investimento a prova di futuro per tutta la famiglia.

Il Samsung TV Neo QLED da 75" vi offre un'esperienza visiva straordinaria grazie alla tecnologia Quantum Matrix con Mini LED che garantisce contrasti nitidi e neri profondi. Il processore Neo Quantum 4K ottimizza ogni contenuto in ultra definizione tramite intelligenza artificiale, mentre il Quantum HDR esalta i dettagli in qualsiasi condizione di luminosità. L'audio Dolby Atmos e OTS+ crea un'esperienza sonora tridimensionale coinvolgente. Il televisore è già compatibile con il nuovo standard DVB-T2. A soli 999€ invece di 1299€, questo Samsung TV Neo QLED da 75" rappresenta un investimento eccellente per chi cerca qualità d'immagine superiore e tecnologie all'avanguardia. La combinazione di Mini LED, processore avanzato e audio immersivo vi garantirà un'esperienza home cinema senza compromessi, con un risparmio di 300€ che rende questa offerta particolarmente vantaggiosa.

Vedi offerta su Amazon