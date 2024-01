Cosa regalerete al vostro partner a San Valentino? [SONDAGGIO]

La giornata più dolce dell'anno si avvicina: tra poche settimane arriverà San Valentino, una festività tanto amata quanto odiata. Chi sceglie di festeggiarlo, però, avrà il proprio da farsi tra cene a lume di candela, mazzi di fiori o cioccolatini, o semplicemente una giornata passata in compagnia del proprio partner.

Dato che, per l'appunto, il 14 febbraio si avvicina, abbiamo pensato di chiedere a voi tramite il sondaggio che trovate di seguito cosa regalerete al vostro partner, includendo alcune delle categorie più classiche come abbigliamento, gioielli e gli immancabili cioccolatini.

Nel caso in cui, invece, ancora non abbiate deciso cosa comprare vi suggeriamo caldamente di dare uno sguardo alla nostra rassegna stampa dedicata proprio a San Valentino, dove troverete tanti articoli con idee regalo per lui e per lei e adatti a tutte le tasche, da meno di 10€ fino a oltre i 50€.

In particolare, grazie ai nostri articoli potrete eliminare qualsiasi stress di dover fare shopping per i negozi alla ricerca del regalo perfetto, bensì potrete sceglierlo e riceverlo comodamente a casa vostra in pochi giorni. Insomma, due piccioni con una fava!

Cosa regalerete al vostro partner a San Valentino? Abbigliamento (0%) Articoli tech (6%) Gioielli (17%) I classici cioccolatini/fiori (11%) Ancora non lo so (28%) Non festeggio San Valentino (39%) Vota Scade fra tra 2 settimane Totale voti: 18 Vuoi cambiare la tua risposta?

Il sondaggio sarà attivo fino alla mezzanotte del 13 febbraio: vi invitiamo ancora una volta a dirci la vostra e, ovviamente, non dimenticate di dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati alle migliori idee regalo per San Valentino se ancora siete indecisi sul dono perfetto per la vostra dolce metà!