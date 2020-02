San Valentino 2020, idee regalo per lei

San Valentino: La festa dell’amore, il giorno preferito dagli innamorati, uno dei giorni più attesi dell’anno se siete gioiellieri, fiorai o rivenditori di gadgettistica varia ed eventuale a tema “carino e coccoloso”. Un giorno dedicato all’amore che, tuttavia, può nascondere innumerevoli insidie per tutti i Romeo e le Giuliette lì fuori, specie se orchestrare il giusto regalo per il vostro lui o la vostra lei dovesse rivelarsi più difficile del previsto. Quante sono le storie che hanno perso il loro lieto fine a causa di un regalo sbagliato? Quante le relazioni andate in frantumi a causa di quell’orribile, squallido, regalo fatto all’ultimo minuto? Probabilmente innumerevoli, a grazie ai fidi esperti di Tom’s nell’arte del regalo voi, proprio voi, gentiluomini alla ricerca del regalo perfetto, non farete media!

Il nostro team di cupidi svolazzanti per la redazione ha infatti architettato per voi una ricca lista di regali per conquistare le vostre lei: 10 consigli per gli acquisti caratterizzati da inenarrabile amore e insuperabile dolcezza. 10 articoli che sottolineeranno alla vostra lei non solo un amore eterno e incondizionato, ma anche un certo buongusto. Basta con i regali incartati con i giornali vecchi, o con quelle stucchevoli scatole di cioccolatini acquistati a prezzo da discount sotto casa, questi sono 10 regali di San Valentino per la vostra lei e se vi fidate di noi, il successo sarà assicurato… più o meno.

San Valentino, 10 idee regalo per lei

Titanic non sarà forse il film più ottimista da guardare per una coppia, ma va dato merito al capolavoro di James Cameron di essere uno dei capisaldi dell’amore cinematografico di tutti i tempi. Colmo di sogni, belle speranze (e disastri catastrofici), questo colossal del cinema ha scolpito nell’immaginario collettivo la storia d’amore tra i suoi protagonisti, Jack e Rose, interpretati al tempo da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Attori a parte, c’è un oggetto del film che tutti ricorderanno nitidamente, ed è la bellissima e sfarzosa collana chiamata “Cuore dell’oceano”, un pendente composto da un raro diamante azzurro da ben 56 carati, al centro della ricerca del team di cacciatori di tesori del film. Quello che vi proponiamo non è certo un gioiello in stile Luigi XVI, ma questa riproduzione con cristalli di Swaroski certificati riuscirà comunque a fare la sua figura al collo della vostra bella. Il prezzo è ottimo, la qualità pure ma occhio a non indossarlo per la vostra prossima crociera. Non si sa mai.

Uomini, chiariamo ora una differenza fondamentale. Un prodotto Swaroski e un prodotto “con cristalli Swaroski” non sono la stessa cosa. Il primo è un gioiello disegnato, creato e impreziosito dalla casa austriaca, il secondo termine definisce invece un prodotto che è stato creato da terzi, ma che include dei cristalli che sono stati prodotti dalla Swaroski in stabilimenti appositi. Non che i secondi siano regali da poco, anzi, ma un gioiello Swaroski ha sempre e comunque un fascino diverso, oltre che un design sempre raffinato ed elegante. Volete il meglio del meglio per la vostra lei? Questa collana Swaroski è placcata in oro ed i suoi due pendenti, due cuori intrecciati, sono completamente adornati di punti luce. Non lasciatevi ingannare dal prezzo, per la proposta e considerato il produttore si tratta di un articolo bellissimo veduto ad un prezzo più che ragionevole.

Tranquilli, non vi stiamo suggerendo di far saltare in aria la vostra metà. Una explosion box è infatti una scatola regalo molto particolare che, con un sistema di scatole cinesi, richiede diversi passaggi per essere aperta, poiché consiste in tante scatole una dentro l’altra. Il nome deriva dalla particolare costruzione delle scatole che, invece che restare intere, una scoperchiate si aprono come fossero un fiore. Ogni lato può essere predisposto per contenere dei dolci o, come in questo caso, delle fotografie. Al centro della scatola c’è poi la possibilità di inserire un piccolo oggetto, come ad esempio un anello o un piccolo gioiello. Un articolo creativo, romantico ed ancora relativamente poco noto nel nostro paese, il cui risultato finale è bellissimo e molto sorprendente. Che romanticismo!

Conoscerete sicuramente il film Disney Pixar Up, una storia dolce e toccante, in cui è tuttavia nascosta tanta malinconia. Up è tuttavia anche la storia d’amore tra Carl, l’anziano e scorbutico protagonista, e sua moglie Ellie, scomparsa qualche anno prima. Una storia d’amore romantica e triste, raccontata egregiamente nei primissimi minuti del film e che ha consacrato nell’immaginario collettivo il concetto di “Adventure book”, ovvero un album fotografico colorato e divertente in cui conservare le proprie foto di coppia. Dopo il film ne sono comparse in rete tantissime riproduzioni, ma quella che vi consigliamo noi è questa prodotta dalla Pootack che non solo arriva in una sobria ma piacevole scatola regalo, ma include anche molti accessori come cartoline, adesivi e penne colorate per cominciare subito a compilare l’album della propria avventura di coppia. Fa quasi commuovere.

Gli uomini vivono su Marte, ma se vivessero su Venere saprebbero che tra gli acquisti più apprezzati per molte ragazze e donne negli ultimi anni ci sono le profumatissime e sobrie Yankee Candle, candele per ambienti il cui profumo riesce a inebriare e… disinfestare, qualunque ambiente casalingo. In commercio ne esistono di varie dimensioni e profumi ma la ditta, che si specializza sempre meglio in occasione delle festività, ha da poco rilasciato in commercio un’edizione limitata dedicata proprio a San Valentino. La fragranza si chiama “Snow in love”. La miscela della profumazione è tenuta segreta, ma l’odore è fresco e floreale e vi garantirà circa 150 ore di aria profumata e impregnata d’amore… o quello che è.

Poche cose sono romantiche come quegli scorci impreziositi dai ciliegi in fiore ed anche se la fioritura è ancora lontana, potrete regalare alla vostra lei un attimo di fugace ma intensa felicità grazie a questo piccolo albero artificiale su cui è possibile far “fiorire” dei petali di ciliegio. Nessuna magia, semplice scienza: il Magic Sakura è un albero in cartone pressato da assemblare su di una apposita base in blastica trasparente. Il kit contiene una soluzione che, una volta inserita nella base, impregnerà “l’albero” fino alla punta, sulla quale poi fioriranno dei cristalli rosa. La soluzione, acetato di sodio, non fa altro che creare dei cristalli naturali sulle fronde che, proprio come dei petali di ciliegio, si coloreranno di un intenso rosa per poi cadere. Un oggetto più scenico che utile, ma di sicuro impatto. Occhio però, i cristalli sono molto fragili!

Se la vostra lei è stanca dei soliti cioccolatini, perché non mescolare le carte in tavola con questo simpatico bouquet marca Chupa Chups? Divertente e colorato, è composto da ben 19 lollipop di vari gusti ed è incartato per somigliare in tutto e per tutto ad un mazzo di fiori. Certo, non sarà il regalo più bello di sempre (forse per qualcuno sì), ma di sicuro vincerete per simpatia ed originalità. Per altro, per 10 euro, non c’è davvero di meglio sul mercato.

Il non plus ultra del romanticismo: con il box di Gift Republic potrete acquistare e registrare per la vostra lei una stella nel cielo, dando all’astro il nome che preferite. Un regalo fantastico e romantico che forse non cambierà le sorti dell’universo, ma che di sicuro vi farà rivalutare in termini di romanticismo. Il box è economico ma si presenta decisamente bene: comprende infatti delle istruzioni in inglese (ma molto chiare e semplici da seguire) su come registrare il proprio astro, nonché le indicazioni per ritrovare la propria stella nella volta celeste. Non manca, inoltre, un bell’attestato che certifica l’avvenuta registrazione anche se, quest’ultimo, verrà spedito a casa dell’intestatario della stella solo una volta che il nome sarà stato effettivamente assegnato (circa 2 settimane dalla registrazione). Poco male, perché resta comunque un regalo di grandissimo pregio.

Un viaggetto rilassante | prezzo a seconda del box

Che cosa c’è di meglio che regalare (e regalarsi) un bel viaggetto in giro per l’Italia o l’Europa in occasione di San Valentino? Probabilmente nulla, anche se spesso è molto difficile riuscire a ritagliarsi il tempo per un vacanza e, quando ci si mette di mezzo il lavoro, anche l’organizzazione di un weekend fuori porta può rivelarsi perigliosa. Non temete, grazie alle numerose soluzioni “Smartbox”, potrete godervi una piccola vacanza, lontani dallo stress, senza il bisogno di dover organizzare chissà cosa. I prezzi sono ottimi, e si parte addirittura da 29,99€ per un semplice ma lussuoso momento di relax tra piscine, spa e simili. Insomma, non ci sono davvero più scuse per non concedersi di staccare la spina per un po’.

Si dice che un diamante è per sempre, e questo è vero (almeno dal punto di vista geologico), ma se non potete permettervi i diamanti potrete ripiegare, già da qualche tempo, sulle rose. Grazie alla tecnica della “stabilizzazione”, infatti, è possibile acquistare rose che potranno durare 3 o anche 5 anni a seconda del modo in cui sarete in grado di conservarle. Sostanzialmente stiamo parlando di una rosa vera, che grazie ad un processo chimico è stata privata della sua acqua che, rimpiazzata con una apposita soluzione, resterà fresca e brillante per anni! Le rose stabilizzate sono bellissime e delicate, ma se adeguatamente conservate possono mantenere davvero a lungo il loro aspetto originale, del tutto identiche a come erano prima di essere recise. Quella che vi proponiamo noi è quella di Hela, azienda che propone la sua versione di rosa stabilizzata conservata in una teca di vetro bombato, a richiamare il fiore presente nel film “La Bella e La Bestia”. Dotata di base illuminata, arriverà a casa vostra in una lussuosa ed elegante confezione regalo. Un regalo semplicemente perfetto!