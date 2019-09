Satispay sempre più utilizzato: adesso conta 800.000 utenti!

Il successo di Satispay sembra inarrestabile. Nell'ultima settimana c'è stato un aumento di 20.000 utenti che porta il totale iscritti a 800.000 utenti.

Satispay, il sistema di pagamento smart tutto italiano, registra una crescita davvero importante proprio nell’ultima settimana con 20.000 nuovi utenti, tagliando il traguardo degli 800.000 iscritti alla community, aumentando anche gli esercizi convenzionati.

Il sistema di pagamento ideato da Alberto Dalmasso sembra inarrestabile e conquista rapidamente sempre più consensi da una community in costante aumento. Satispay è un servizio di pagamento smart basato su un network alternativo alle carte di credito e debito: libero, efficiente, estremamente conveniente e sicuro. Disponibile per iPhone e Android, può essere utilizzato da chiunque abbia un conto corrente bancario per scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica e pagare nei punti vendita ed e-commerce convenzionati con la stessa semplicità con cui si invia un messaggio.

Col traguardo raggiunto di 800.000 clienti, Alberto Dalmasso, CEO e co-founder, commenta: “La crescita esponenziale che stiamo registrando conferma che per incidere significativamente nel cambiare le modalità di acquisto quotidiane e di accettazione dei pagamenti per qualsiasi importo, servono strumenti semplici, trasparenti ed economici. Siamo nati con l’obiettivo di sostituire il contante per semplificare la vita ai consumatori dando una risposta agli esercenti che hanno la necessità di rendere più economiche e comprensibili le commissioni che devono pagare […].”

Con l’aumento dei fruitori del servizio, aumentano anche gli esercizi commerciali convenzionati, che oggi contano quasi 90.000 attività, che annoverano nuovi brand noti che vi riportiamo di seguito:

Lush

Boggi

TWINSET

Esselunga

Benetton

Caffè Vergnano

Grom

MyChef

Old Wild West

Total Erg

Kasanova

Motivi

Arcaplanet

Coop

Trenord

Pam

Eataly

Naturasì

Tigotà

Pittarosso

Yamamay

Carpisa

Brico Io

Lagardère

Iperal

Liu Jo

Particolari

