State pensando di acquistare una nuova smart TV che vi offra il massimo della tecnologia e volete anche risparmiare un bel po’ sul vostro acquisto? In questo caso non possiamo che segnalare questa straordinaria promozione di Mediaworld, che offre questa splendida Samsung QLED da 65″ con uno sconto di ben 1600€!

Infatti, potrete portarla a casa a soli 1999,99€ anziché 3599,99€, con uno sconto del 44,44% sul prezzo di listino. Vogliamo però sottolineare che questa offerta è valida solo online e solo per oggi, per cui vi consigliamo caldamente di effettuare il vostro acquisto quanto prima. Va poi aggiunto che a rendere la promozione ancora più ghiotta c’è anche la consegna gratuita.

La tecnologia Quantum Matrix controlla i Quantum Mini LED Samsung per regalarvi immagini sempre nitide e senza perdita di dettagli, sia nelle scene più luminose che in quelle più buie. Il Processore Neural Quantum 4K, poi, utilizza i dati generati da 20 reti neurali che analizzano i dati visivi per una profondità e un realismo incredibili.

Da menzionare certamente anche la EyeComfort Mode, che regola automaticamente lo schermo in base agli orari di alba e tramonto; di notte, poi, luminosità e colori vengono ridotti per affaticare meno la vista e favorire il relax.

Non meno importante è il comparto audio: gli altoparlanti sfruttano la tecnologia Dolby Atmos, che offre un suono immersivo 3D grazie all’innovativo Object Tracking Sound + di Samsung. Potrete così godere della migliore esperienza sia video che audio, avendo sempre a portata di telecomando anche le vostre piattaforme di streming preferite.

Inoltre, avrete anche accesso a Smart Hub e Gaming Hub di Samsung: il primo vi darà tanti suggerimenti su cosa guardare che si basano sui vostri gusti, mentre il secondo vi permetterà di usare diversi servizi di cloud gaming senza scaricare nulla e senza bisogno di una console.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

