La pulizia profonda della casa è essenziale per il benessere di chi vi abita, e Tineco ne è consapevole. Di conseguenza, l’azienda si impegna costantemente nella ricerca e nello sviluppo dei suoi prodotti per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. In particolare, il modello FLOOR ONE S5 rappresenta la soluzione ideale per mantenere i pavimenti sempre igienizzati e brillanti, grazie ad alcune sue peculiari caratteristiche che lo distinguono nel mercato delle lavapavimenti.

Photo credit: Tineco

Photo credit: Tineco

Tineco FLOOR ONE S5 viene fornito con tutto il necessario per una pulizia efficiente e profonda. La confezione include il dispositivo, serbatoi per acqua pulita (0,8 litri) e sporca (0,7 litri), asta con impugnatura ergonomica, base di ricarica e pulizia, alimentatore, spazzola per la pulizia, rullo a spazzola sostitutivo, filtro HEPA sostitutivo e manuale di istruzioni in italiano. Il prodotto misura 29 cm di larghezza, 106 cm di altezza e 30 cm di profondità, e il suo peso di 4,5 kg non costituisce affatto un problema, grazie al design snodabile della testina e alla forma ergonomica che rendono l’utilizzo agevole, permettendo di raggiungere anche zone difficili. Inoltre, può stare in piedi autonomamente senza bisogno di appoggiarsi a una base o a un supporto a parete.

Uno dei problemi principali nella pulizia dei pavimenti è che le spazzole tradizionali e i detergenti comuni non assicurano una superficie completamente igienizzata e pulita, con residui di sporco che tendono ad accumularsi nelle setole e vengono depositati nuovamente sul pavimento durante la pulizia. Infatti, solo spazzole prive di sporcizia possono garantire una pulizia totale delle superfici.

Tineco ha risolto questo problema dotando il FLOOR ONE S5 di un innovativo sistema di pulizia con acqua corrente che agisce in quattro fasi sequenziali durante la pulizia e il lavaggio dei pavimenti. Il funzionamento del sistema di pulizia del FLOOR ONE S5, semplice ed efficace, assicura un’igiene impeccabile senza compromessi, ed è basato sull‘azione combinata dell’acqua e del rullo della spazzola: l’acqua viene rilasciata sul rullo, che ruota ad alta velocità, permettendo una pulizia profonda e accurata, mentre l’acqua sporca viene poi espulsa dal movimento della spazzola e aspirata in un serbatoio separato, evitando così che lo sporco venga riportato sul pavimento.

Photo credit: Tineco

Photo credit: Tineco

Tineco FLOOR ONE S5 è la soluzione ideale per chi cerca una lavapavimenti efficiente, affidabile e in grado di garantire un’igiene totale dei pavimenti domestici. Grazie al suo innovativo sistema di pulizia ad acqua corrente e alle sue funzionalità uniche, questo modello è in grado di elevarsi rispetto alla concorrenza e rispondere alle necessità degli utenti più esigenti.