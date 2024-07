Pur avendo la batteria, questo aspirapolvere è leggerissimo e scontato di 130€

Nonostante la sua notevole potenza, ideale per la pulizia quotidiana, questo aspirapolvere senza filo è incredibilmente leggero. Nella modalità accessorio pesa quanto una bottiglia d'acqua da 1,5 litri, rendendo le faccende domestiche un vero piacere. Con una capacità di 0,45 litri e un design senza sacchetti, Unieuro lo offre a soli 169€ rispetto al prezzo originale di 299€.

Vedi offerta su Unieuro

Hoover H-FREE 500, chi dovrebbe acquistarlo?

Hoover H-FREE 500 è un elettrodomestico d'eccellenza per chi è alla ricerca di una soluzione versatile e potente per la pulizia della casa. Grazie alla sua leggerezza, pari a quella di una bottiglia d'acqua da 1,5 litri nella modalità accessorio, si rivela ideale per chiunque desideri un aspirapolvere facile da manovrare senza rinunciare alle prestazioni.

È particolarmente consigliato poi a chi ha difficoltà nel raggiungere gli angoli più alti o le aree difficilmente accessibili della casa, garantendo una pulizia profonda in ogni angolo e su ogni superficie. Con un display LED che offre un feedback immediato e colorato sullo stato e sulla manutenzione dell'aspirapolvere, questo elettrodomestico assicura un utilizzo intuitivo e semplifica la pulizia del quotidiano.

Inoltre, la facilità con cui si può rimuovere la spazzola e liberarla da grovigli di capelli o altri detriti rende questo aspirapolvere un alleato prezioso per mantenere la casa pulita senza sforzi aggiuntivi. Grazie alla batteria removibile, non vi sarà mai la necessità di una presa di corrente durante la ricarica, permettendo un uso flessibile in ogni ambiente domestico. Per questi motivi, Hoover H-FREE 500 si configura come una scelta consigliata a chiunque desideri coniugare efficienza, comodità e innovazione nella cura degli spazi abitativi.

Vedi offerta su Unieuro