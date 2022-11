Piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per la cura dei capelli, purificatori d’aria e altro ancora a prezzi folli su eBay. Per gli ultimi giorni di Black Friday, infatti, lo store ha creato un’intera sezione dedicata alle offerte degli eDays sui prodotti top di gamma Dyson, con sconti che toccano addirittura i 200€!

Il brand in questione, in caso non lo conosciate bene, è senza dubbio tra i pionieri nella realizzazione di elettrodomestici top di gamma, senza uguali da un punto di vista di performance a lungo termine. Su eBay potrete decidere cosa portare a casa tra molti dei best seller Dyson: asciugacapelli, piastre, aspirapolveri e molto altro ancora, a dei prezzi davvero stracciati, solo per poche ore ancora.

State cercando un aspirapolvere che vi permetta di catturare polvere e sporco in profondità, in pochissimi minuti e per tutta casa? Il modello Dyson V8 Extra è perfetto per voi, vi assicura un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è disponibile ad appena 349,00€ invece di 429,00€. Stiamo parlando di un elettrodomestico potente, versatile e silenzioso che gode dell’ottima tecnologia anti-groviglio. Quindi, anche se avete animali domestici in casa, raccogliere peli e capelli non sarà mai un problema!

Grazie all’ottima batteria di cui è dotato, inoltre, riuscirà ad assicurarvi fino a 40 minuti di autonomia in modalità di aspirazione 1, senza spazzola motorizzata agganciata. Ciò vi permetterà di aspirare la polvere rapidamente, in ogni stanza, senza dovervi mai fermare. Con l’acquisto del Dyson V8 Extra, inoltre, otterrete ben 6 accessori aggiuntivi tra cui la nuova spazzola Motorbar che pulisce a fondo tutte le superfici e districa automaticamente qualsiasi residuo di sporco dal rullo della spazzola.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

