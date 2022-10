Fondata oltre 20 anni fa, ECOVACS è nota per le sue tecnologie applicate al settore della robotica domestica. Grazie alla sempre maggiore integrazione di chip e sensori per la gestione dei dati, nonché implementazione dell’intelligenza artificiale, i robot ECOVACS hanno come obiettivo quello di rendere la vita più facile, più efficiente e connessa. Questa tipologia di prodotti aiuta quindi ad ottimizzare il tempo e a sfruttare quest’ultimo in attività maggiormente ricreative rispetto alle pulizie domestiche. Il motto di ECOVACS recita: “Un robot per ogni famiglia nel mondo“. E voi, siete alla ricerca del vostro personale aiutante domestico? Scopriamo insieme la gamma ECOVACS X1, così che possiate determinare con maggior facilità il modello che più si adatta alle vostre esigenze.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI – Il modello Omni è un concentrato di tecnologia

Iniziamo presentandovi il modello top di gamma, l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI. Si tratta del modello più performante, adatto ad un pubblico esigente che desidera avere le massime performance e una manutenzione ridotta davvero al minimo.

Deebot X1 Omni

Potenza e tecnologia

Per quanto riguarda la capacità aspirante, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI ha una potenza di aspirazione fino a 5.000 Pascal e un nuovissimo sistema a 2 panni, che ruotano fino a 180 volte al minuto in grado di strofinare il pavimento con una pressione di 6N. Questa caratteristica contribuisce quindi a garantire una maggior pulizia generale, mentre le vibrazioni emesse permettono l’eliminazione delle macchie più ostinate. Grazie alla batteria integrata da 2500 mAh al litio, l’autonomia massima in funzione è di oltre 260 minuti continuativi.

Questo modello evita gli ostacoli in quanto dotato di intelligenza artificiale e di una fotocamera predisposta per la fotografia spaziale in grado persino di riconoscere gli umani e gli oggetti presenti nell’ambiente. Oltre a rilevare gli ostacoli, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI crea una serie di mappe che lo aiutano a muoversi senza intoppi, anche al buio, nelle vostre abitazioni. Per fare questo, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI si avvale della precisa tecnologia TrueMapping 2.0.

Infine, il modello in questione gode anche della nuovissima tecnologia di controllo vocale con intelligenza artificiale.

Deebot X1 Omni

La manutenzione

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI vanta un sistema di raccolta che non necessita dello svuotamento manuale dell’apposito contenitore da parte dell’utente. Infatti, la stazione di ricarica è dotata di un sacchetto sigillato monouso con una capacità di 3,2 L. Durante la carica e dopo la pulizia, la polvere verrà dunque automaticamente estratta dal robot in questo sacchetto.

Oltre all’aspirazione, anche il lavaggio dei pavimenti richiede il minimo sforzo. Questo modello è infatti dotato di un serbatoio di ricarica d’acqua pulita della capienza di ben 4 litri. Il robot è quindi in grado di effettuare il riempimento automatico presso la stazione e garantire così la giusta umidità durante le fasi di pulizia. Inoltre, il serbatoio supporta anche il controlavaggio automatico dei tamponi con una rotazione 180 giri/min. L’acqua sporca verrà raccolta automaticamente. Dopo la pulizia, il dispositivo di riscaldamento nella parte inferiore della stazione può infine attivare un’asciugatura rapida del panno assorbente ed evitare la riproduzione di batteri e odori.

Attualmente potete acquistare ECOVACS DEEBOT X1 OMNI anche su Amazon al prezzo di circa 1.499 euro.

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO

Deebot X1 Turbo

A seguire troviamo il modello ECOVACS DEEBOT X1 TURBO. Questo modello differisce dal precedente in pochissime cose; una di queste è la mancanza del sistema di svuotamento automatico delle polveri raccolte dal robot. Inoltre, dai dati di targa, il presente modello ha un’autonomia leggermente inferiore rispetto al fratello maggiore. Nello specifico si parla di 160 minuti di lavoro continuo rispetto ai 240 minuti di ECOVACS X1 Omni. Inoltre, rispetto a quest’ultimo, il modello ECOVACS DEEBOT X1 TURBO dispone di un sistema di asciugatura dei panni spazzola mediante l’utilizzo di aria fredda anziché calda.

Attualmente potete acquistare ECOVACS DEEBOT X1 TURBO anche su Amazon al prezzo di circa 1.299 euro.

Inoltre, fino al 10 ottobre, potrete utilizzare il codice sconto X1TURBO100.

ECOVACS DEEBOT X1 PLUS

Veniamo ora al modello più piccolo della famiglia, ECOVACS DEEBOT X1 PLUS. Tra le principali novità rispetto al modello analogo della precedente versione, troviamo un allineamento della potenza con i fratelli maggiori descritti poco sopra. ECOVACS DEEBOT X1 PLUS vanta, infatti, una potenza di ben 5000 Pascal. Ma le caratteristiche tecniche analoghe con i top di gamma non finiscono qui. ECOVACS DEEBOT X1 PLUS, grazie anche alla presenza del nuovo sensore AIVI 3D, a una speciale fotocamera RGB e all’intelligenza artificiale, riesce a rilevare gli ostacoli più piccoli nonché il riconoscimento umano.

Deebot X1 Plus

Per quanto riguarda invece la modalità lavaggio, a differenza dei modelli di fascia più alta dotati di sistemi indipendenti, il piccolo di casa ECOVACS dispone di un unico panno attivato grazie alla tecnologia OZMO Pro. Nello specifico, questa tecnologia è in grado di offrire all’utente tre diversi livelli di potenza di vibrazione che si distinguono in 350/480/600 livelli di oscillazione. Questo modello è inoltre compatibile con i profumatori per ambienti. ECOVACS DEEBOT X1 PLUS, grazie alla batteria da 5200 mAh, ha un’autonomia di lavoro di circa 180 minuti.

Questo modello viene venduto in abbinamento alla base auto svuotante, è compatibile con i comandi vocali ed è disponibile su Amazon al prezzo di circa 1.099,00 euro.

Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo sul sito ufficiale del produttore.

Gli sconti in occasione del Prime Day dall’11 al 12 ottobre

Inoltre, nel caso siate intenzionati ad acquistare uno dei modelli della famiglia X1, le sorprese non finiscono qui. Infatti, in occasione delle offerte esclusive in arrivo su Amazon dall’11 al 12 ottobre 2022, sarà possibile acquistare DEEBOT X1 OMNI, DEEBOT X1 TURBO e DEEBOT X1 PLUS a un prezzo estremamente vantaggioso.

Nello specifico, soltanto durante le due giornate Prime Day, gli utenti potranno godere di uno sconto di 400 euro per il modello DEEBOT X1 OMNI, di 500 euro per il modello DEEBOT X1 TURBO e di 350 euro per il modello DEEBOT X1 PLUS. Segnate dunque l’appuntamento in agenda e non lasciatevi scappare questa ghiotta occasione.