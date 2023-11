Scrivania regolabile in altezza: come e perché sceglierla

Negli ultimi anni, soprattutto grazie all'avvento dello smartworking, le scrivanie regolabili si sono diffuse sempre di più, diventando un'alternativa valida rispetto ai modelli tradizionali, nonché consigliata per tutti coloro che passano tante ore davanti al computer. Se state pensando di acquistarne una siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi forniremo tutte le informazioni di cui avrete bisogno su come e perché scegliere una scrivania regolabile.

Scrivania regolabile in altezza: perché sceglierla

Salute e miglioramento della postura

Dovreste considerare di optare per una scrivania regolabile in altezza, innanzitutto, per migliorare il vostro comfort e la vostra postura durante le ore di lavoro. Passare da una posizione seduta a una posizione in piedi durante il lavoro può, infatti, ridurre notevolmente la tensione muscolare e migliorare la postura. Questa variazione aiuta a prevenire problemi alla schiena, al collo e alle spalle che spesso si verificano quando si rimane seduti per lunghi periodi di tempo, oltre al fatto che mantenere una postura migliore e più naturale contribuisce al benessere generale del corpo e alla produttività.

Queste scrivanie incoraggiano una postura più ergonomica, dato che un'altezza personalizzabile consente di trovare la posizione più comoda e sana per il lavoro, eliminando i fastidi dovuti allo stare seduti per tante ore di fila. In tal senso, utilizzare una scrivania regolabile in altezza può contribuire a prevenire problemi di salute a lungo termine legati a una postura scorretta e allo stile di vita sedentario, aiutando a mantenere il corpo attivo e in salute nel corso del tempo.

Aumento della produttività

Collegandoci a quanto scritto nel precedente paragrafo, una scrivania regolabile in altezza favorisce l'aumento della produttività grazie alla sua capacità di adattarsi alle esigenze dell'utente. La possibilità di passare rapidamente da una posizione seduta a una in piedi, e viceversa, consente di mantenere la concentrazione e l'energia, stimolando la mente e prevenendo la stanchezza e, di conseguenza, rendendo più facile completare le attività lavorative in modo efficiente.

Versatilità

Le scrivanie regolabili in altezza sono altamente versatili, adattandosi a una varietà di attività. Oltre al lavoro al computer, possono essere utilizzate per la lettura, la scrittura, il gaming e altre attività. Questo vi consente di sfruttare appieno lo spazio di lavoro e renderlo più funzionale, trasformando la vostra postazione in un luogo molto più flessibile.

Scrivania regolabile in altezza: come sceglierla

Intervallo di altezza

L'intervallo di altezza regolabile della scrivania è un fattore cruciale. Durante l'acquisto dovrete assicurarvi che sia ampio abbastanza da soddisfare le vostre esigenze specifiche. Le scrivanie regolabili in altezza possono variare nell'ampiezza dell'intervallo, da modelli che permettono solo piccole variazioni a quelli che consentono di passare da una posizione seduta a una in piedi. Valutate, dunque, attentamente quanto desiderate regolare l'altezza per trovare il modello più adatto a voi.

Dimensioni e spazio

Oltre all'altezza, considerate le dimensioni della scrivania e lo spazio disponibile nel vostro ambiente. Misurate accuratamente la superficie su cui collocherete la scrivania per essere sicuri che questa si adatti senza problemi. Tenete presente che alcune scrivanie regolabili in altezza possono avere una struttura più ingombrante a causa dei meccanismi di regolazione, quindi fate attenzione a come ciò influenzerà la disposizione del vostro ufficio o della vostra area di lavoro.

Capacità di peso e stabilità

Controllate la capacità di peso della scrivania per assicurarvi che possa sostenere il vostro equipaggiamento e oggetti personali. Questo è particolarmente importante se prevedete di collocare monitor multipli, computer desktop, stampanti o altri oggetti pesanti sulla scrivania, dato che una capacità di peso adeguata garantisce che la scrivania rimanga stabile e sicura.

Inoltre, la stabilità è fondamentale per una scrivania regolabile in altezza, ed è particolarmente importante quando si lavora in posizione in piedi. Assicuratevi che la struttura e i piedi siano solidi in modo che la scrivania non oscilli o si sposti durante l'uso.

Meccanismo di regolazione

Le scrivanie regolabili in altezza utilizzano vari meccanismi di regolazione. Le opzioni più comuni sono elettriche, a manovella e pneumatiche. Le prime sono la scelta migliore, giacché offrono regolazioni precise e spesso sono dotate di funzionalità aggiuntive come memorizzazione delle altezze preferite; quelle a manovella richiedono sforzo fisico per l'aggiustamento, mentre quelle pneumatiche utilizzano il sistema ad aria compressa. La vostra scelta, ovviamente, dipenderà dalla vostra preferenza personale e dal budget disponibile.

Accessori

Alcune scrivanie regolabili in altezza includono accessori come supporti per monitor, sistemi di gestione dei cavi o pannelli divisori per la privacy. Valutate se questi accessori sono importanti per ottimizzare il vostro spazio di lavoro e la vostro produttività.

Budget

Stabilite un budget prima di iniziare la ricerca: le scrivanie regolabili in altezza variano notevolmente per prezzo, quindi definire un limite finanziario vi aiuterà a restringere le opzioni e a trovare una scrivania che soddisfi le vostre esigenze senza superare il vostro tetto massimo di spesa.

Prendetevi il tempo necessario per esaminare attentamente tutte queste considerazioni prima di acquistare una scrivania regolabile in altezza, cosicché potrete individuare quella che meglio si adatta alle vostre esigenze personali e lavorative per garantire un ambiente di lavoro confortevole e produttivo. Di seguito vi lasciamo qualche consiglio, cosicché potrete partire già con qualche suggerimento di modelli dalle qualità ottime.

Scrivania regolabile in altezza: alcuni consigli di acquisto

Di seguito vi proporremo alcune scrivanie regolabili in altezza dalle ottime qualità, cossiché possiate avere già qualche idea su quale modello acquistare in base alle vostre esigenze. In particolare, vi suggeriamo i prodotti di FlexiSpot, dove fino al 23 novembre potrete approfittare degli sconti per il Black Friday, con tantissimi modelli in offerta, vendite flash a 1€ e spedizione gratuita sugli ordini.

Scrivania Regolabile FlexiSpot E1, per chi ha un budget ridotto

Il primo prodotto che vi consigliamo è la scrivania regolabile E1 di FlexiSpot, perfetta per chi ha un budget ridotto: considerando il suo prezzo di listino di 259,99€, al momento gode di un forte sconto che vi permette di acquistarla a soli 169,99€. Il telaio è espandibile da 85cm fino a 129cm, mentre potrete determinare persino la larghezza del piano di lavoro, da 100 a 160cm. La regolazione elettronica voi consentirà di alzarla o abbassarla tramite un comodissimo pulsante, il tutto in totale silenziosità (a differenza di molti altri modelli sul mercato). Insomma, parliamo di una scrivania semplice ed elegante, che si adatterà in modo ottimale anche alle stanze più piccole.

Scrivania Regolabile FlexiSpot E7, il modello completo

Vi consigliamo poi l'E7 di FlexiSpot, una scrivania regolabile ideale per chi è alla ricerca di un modello top di gamma. È stata, infatti, collocata al primo posto delle migliori scrivanie regolabili da svariate testate nel 2023 grazie alle sue prestazioni eccellenti: l'altezza è regolabile da 100 a 190cm, mentre la sua capacità di carico è di ben 125kg, consentendovi di collocare sul piano anche diversi monitor, stampanti e qualsiasi altro oggetto di cui abbiate bisogno. Avrete persino a disposizione un sistema di gestione dei cavi per mantenere in ordine la vostra postazione, mentre il motore elettrico doppio rende la regolazione velocissima e super silenziosa.

Scrivania Regolabile FlexiSpot GT3, l'opzione per il gaming

L'ultimo prodotto che vi suggeriamo è la GT3 di FlexiSpot, una scrivania regolabile che è stata pensata appositamente per i videogiocatori. A differenza degli altri modelli, infatti, questa include un piano realizzato in fibra di carbonio che, oltre a conferire alla postazione il classico look da gaming, è anche incredibilmente robusto, impermeabile e facile da pulire. Vi sono poi accessori dedicati come il portabicchieri, il set di gestione dei cavi e il gancio per le cuffie, che vi consentiranno di tenere il set-up in ordine e di collocare tutte le vostre console e periferiche mantenendo il massimo ordine.

