Se dici a ChatGPT che sei in ansia, lui ti dà risposte migliori

Vi lamentate dell'inefficienza di ChatGPT? In tal caso sarete felici di sapere che ora è possibile migliorare le prestazioni di ChatGPT e GPT-4 di OpenAI attraverso la manipolazione emotiva. Questo è emerso da uno studio che ha coinvolto altri grandi modelli linguistici come il Llama 2 di Meta Platforms Inc., Vicuna, Flan-T5-Large e altri (e che potete trovare e leggere integralmente qui).

In questo studio si è esaminata la capacità dei grandi modelli linguistici (LLM), che rappresentano un passo verso l'intelligenza artificiale generale, di comprendere gli stimoli emotivi. L'intelligenza emotiva è cruciale per interagire con gli esseri umani e risolvere problemi, rendendo le scoperte di questo studio significative.

I risultati hanno mostrato che combinare prompt emotivi, chiamati EmotionPrompt nello studio, con prompt originali può portare a risultati migliori. In modo sorprendente, lo studio ha rilevato un aumento dell'11% nelle prestazioni, nella veridicità e nella responsabilità dei modelli linguistici.

In sostanza, gli LLM hanno dimostrato di possedere una comprensione dell'intelligenza emotiva e di poter migliorare le loro prestazioni attraverso stimoli emotivi. Questo studio sottolinea il potenziale dell'intelligenza emotiva come parte dello sviluppo e dell'applicazione dei LLM in vari compiti.

L'importanza di queste scoperte risiede nel fatto che, sebbene già noto che i grandi modelli linguistici come ChatGPT sono capaci di comprendere ed elaborare emozioni umane, ora si è dimostrato che è possibile manipolarli emotivamente per migliorarne le prestazioni. Gli sviluppatori di questi modelli possono trarre vantaggio da queste scoperte per migliorare le prestazioni senza richiedere una manipolazione esplicita da parte degli utenti.