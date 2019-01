Semi di cotone germogliano sulla Luna, storico traguardo per la Cina

Il rover lunare cinese Chang’e 4 che sta esplorando il lato della Luna opposto alla Terra, non è solo una missione esplorativa. Prima della partenza, gli scienziati hanno caricato a bordo un piccolo contenitore per la coltivazione di semi di piante. Ora è spuntato un seme di cotone.

Di fatto questo rende la Cina il primo Paese ad avere effettuato una coltivazione extraterrestre, ossia su un pianeta differente dalla Terra. Sulla ISS gli scienziati stanno sperimentando da cinque anni la coltivazione di piante, con lattuga e altri vegetali, mediante apparecchiature apposite. Un’attività che serve per studiare come cambia la crescita delle piante in un ambiente di microgravità, oltre che a valutare le possibilità che gli astronauti in orbita possano un giorno produrre cibo autonomamente.

Piante e semi quindi orbitano da tempo attorno alla Terra. La Luna è un’altra cosa. Ci siamo avvicinati a portarvi dei semi nel 1971, quando l’Apollo 14 portò in orbita attorno al nostro satellite centinaia di semi. Molti furono successivamente piantati sulla Terra, diventando “alberi della luna”. Nessuno prima d’ora però aveva fatto germogliare semi sulla superficie lunare.

Ecco il motivo di tanto entusiasmo alla notizia che sta germogliando un seme di cotone. E potrebbe essere il primo di tanti, perché gli scienziati cinesi hanno caricato a bordo anche semi per la coltivazione di patate, lievito, colza e una pianta comune chiamata Arabidopsis. Piante scelte perché sono piccole, in grado di sopportare alte e basse temperature e perché sono resistenti alle radiazioni. Le patate ovviamente potrebbero fornire una fonte di cibo, il cotone potrebbe essere usato per fabbricare vestiti, la colza per produrre combustibile. Nessuno di questi ultimi finora è germogliato, ma non è detto che non accadrà.

Credit: NASA/Goddard/Arizona State University.

Tutti i semi sono contenuti in un apposito contenitore da cui ricevono luce e nutrimento, ma questo non li ha protetti dallo stress del viaggio, a partire dal lancio per arrivare alla bassa gravità e alle radiazioni.

Il lander Chang’e 4, sbarcato sulla Luna il 3 gennaio scorso, al momento si trova nel cratere Von Kármán, ed è accompagnato dal rover Yutu 2. Entrambi i rover stanno vivendo la loro prima lunga, fredda notte sulla Luna, perché ricordiamo che giorno e notte si susseguono a circa due settimane terrestri di distanza.