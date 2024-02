Servizio clienti, parlare con una persona vera sarà presto impossibile. Ecco perché

Una collaborazione rivoluzionaria nel mondo delle telecomunicazioni sta prendendo forma con l'obiettivo di migliorare l'esperienza del servizio clienti attraverso l'introduzione di un nuovo chatbot multilingue che utilizza un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) personalizzato. Questa iniziativa, denominata Global Telco AI Alliance, vede la collaborazione di cinque tra i principali operatori del settore: SoftBank, Singtel, SK Telecom, Deutsche Telekom ed e& Group.

La chiave per la riuscita di questo progetto risiede nella vasta quantità di dati del servizio clienti forniti dai cinque vettori partecipanti, provenienti da Paesi come Asia, Europa ed Emirati Arabi Uniti. Questi dati saranno utilizzati per addestrare e ottimizzare il nuovo modello linguistico, il quale sarà in grado di comprendere e rispondere alle domande e alle richieste dei clienti in diverse lingue.

Uno dei principali vantaggi di questo approccio personalizzato è la capacità di affrontare questioni specifiche del settore delle telecomunicazioni, come le informazioni sui piani tariffari, i contratti e le istruzioni su dispositivi hardware come i router. Questi dettagli tecnici spesso non sono adeguatamente trattati nei modelli linguistici generici, rendendo difficile per i chatbot fornire risposte accurate e pertinenti.

Singtel, uno dei partecipanti, ha evidenziato l'importanza di un servizio clienti efficiente e veloce nel settore delle telecomunicazioni. Il CEO del Gruppo Singtel, Yuen Kuan Moon, ha sottolineato che il nuovo LLM multilingue consentirà ai chatbot di fornire risposte pertinenti e tempestive alle domande tecniche dei clienti, permettendo agli agenti fisic del servizio clienti di concentrarsi su problemi più complessi.

Questa iniziativa non solo promette di migliorare l'esperienza del servizio di assistenza per i clienti dei vettori partecipanti, ma potrebbe anche aprire la strada a una maggiore collaborazione nel settore delle telecomunicazioni. Tuttavia, non sono ancora state fornite informazioni dettagliate sulla tempistica del lancio del nuovo chatbot multilingue o sulla disponibilità del modello linguistico per altri operatori del settore.