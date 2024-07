set LEGO Harry Potter Fierobecco: sconto TOP del 9%!

Fan di Harry Potter e di LEGO, c'è la proposta perfetta per voi e anche in super offerta, solo su Amazon. Stiamo parlando della promo attiva sul set LEGO Harry Potter Fierobecco, un'opportunità unica per i fan del magico mondo di Hogwarts. Originariamente venduto a 56€, ora è disponibile a soli 50€, permettendovi di risparmiare il 9% sul prezzo di listino.

Questo set da collezione consente di costruire la figura mitica dell'ippogrifo Fierobecco, con parti snodabili per ricreare le affascinanti avventure di Harry Potter. Ideale per bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 9 anni in su, il set offre un'esperienza di costruzione gratificante piena di magia e immaginazione. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di aggiungere Fierobecco alla vostra collezione LEGO Harry Potter e di vivere infinite storie creative o di esporre fieramente questo magnifico modello.

LEGO Harry Potter Fierobecco: l'ippogrifo più amato dai potterhead

Il set LEGO Harry Potter Fierobecco è il sogno di ogni giovane fan del mondo magico di Hogwarts, grande o piccino non fa differenza. Avrete la possibilità di costruire la figura in mattoncini LEGO dell'amato ippogrifo di Hagrid, Fierobecco. Non è solo un'occasione per riportare in vita le avventure di Harry e dei suoi amici, ma anche una fantastica opportunità per stimolare l'immaginazione e le abilità di costruzione dei bambini. Le funzionalità snodabili e le ali richiudibili della creatura permettono anche una vasta gamma di pose, l'ideale se pensate di esporlo in casa nella vostra collezione.

Con la presenza di accessori, come il cortile di Hagrid, questo set LEGO diventa un vero e proprio ponte verso il mondo di uno delle saghe più amate di sempre. Inoltre, l'utilizzo dell'app LEGO Builder come guida intuitiva attraverso il processo di costruzione rende il set accessibile anche ai meno esperti, assicurando divertimento senza frustrazioni e mostrandovi tutte le opzioni a vostra disposizione in fase di costruzione.

Composto da 723 pezzi, il set assicura ore di costruzione divertente e stimolante, così da poter rivivere o create nuove avventure nel mondo di Harry Potter. Al prezzo di appena 50€, rispetto al costo originale di 56€, è un'opportunità fantastica per fare un regalo significativo a un fan di Harry Potter o - perché no - per arricchire la vostra collezione ancora un po'!

