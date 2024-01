Sky: buono Amazon da 50€ in regalo con le promo calcio e intrattenimento plus

Sky festeggia l'inizio del 2024 modificando le sue già ottime offerte sui pacchetti Calcio e Intrattenimento Plus. Fino al 14 gennaio infatti, sottoscrivendo una delle due promozioni, riceverete un buono Amazon del valore di 50€!

Sky TV + Sky Calcio, chi dovrebbe abbonarsi?

Questa offerta è perfetta per tutta la famiglia, dato che include sport, serie TV, film e programmi per bambini. Nello specifico, con Sky Calcio avrete modo di vedere 3 partite su 10 per ogni giornata del campionato di Serie A TIM 23/24, oltre al match del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45. Potrete anche godervi le migliori partite di Premier League, Bundesliga e di Ligue 1, oltre a tutte le 380 partite stagionali della Serie BKT 23/24. A completare il pacchetto c'è Sky Sport 24, il canale notiziario dedicato interamente al calcio, con news, rassegne stampa, rubriche e approfondimenti 24 ore su 24.

Sky TV e Netflix, chi dovrebbe abbonarsi?

Questa si rivolge principalmente a coloro che cercano un servizio di streaming per guardare film e serie TV ma, a differenza di un abbonamento comune a Netflix, la presenza di Sky TV offre l'accesso a un vasto catalogo con serie TV e show nazionali e internazionali, spesso in contemporanea con gli Stati Uniti o in diretta TV. Ad esempio, potrete seguire la nuova stagione di Masterchef, che inizierà proprio questa sera e che accompagnerà i vostri giovedì fino alla primavera.

