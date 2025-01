Sky dedicato al cinema: Paramount e Netflix inclusi a 24,90€!

Sky si rivolge a tutti gli appassionati di cinema con un’offerta imperdibile che promette di portare il grande schermo direttamente a casa. Con un pacchetto dedicato, gli utenti potranno accedere a una vasta gamma di contenuti cinematografici grazie all’inclusione di Paramount+ e Netflix, tutto a un prezzo vantaggioso di soli 24,90€ al mese. L’offerta rappresenta una soluzione ideale per chi preferisce l’intrattenimento al calcio, confermando l’attenzione di Sky verso un pubblico diversificato.

Pacchetto e offerte Sky Cinema, perché approfittarne?

La convenienza del pacchetto non si limita a un periodo promozionale breve. A differenza di molte offerte sul mercato, questo prezzo rimane invariato per ben 18 mesi, garantendo agli utenti un risparmio significativo nel lungo termine. Gli abbonati potranno accedere a un catalogo ricco e variegato, che spazia dalle ultime uscite cinematografiche a serie di successo, soddisfacendo ogni gusto e preferenza. Un esempio di cosa troverete? La seconda stagione di Squid Game e di Tulsa King, Dune 2, Senna per gli amanti della Formula 1 e molto altro.

Attivare il pacchetto è semplice e immediato. Sky permette di sottoscrivere l’abbonamento direttamente online, agevolando così chi desidera approfittare della promozione senza fare lunghi procedimenti con gli operatori telefonici. Questa offerta, disponibile fino al 23 febbraio, rappresenta un’opportunità limitata per trasformare il salotto in un cinema personale, a un costo che rimane accessibile anche per un pubblico più attento al budget.

Con questa iniziativa, Sky si conferma un punto di riferimento per l’intrattenimento domestico, grazie a una combinazione di qualità, convenienza e contenuti esclusivi. Gli amanti del cinema non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa occasione, che unisce il meglio di Sky, Paramount+ e Netflix in un unico pacchetto straordinario.

