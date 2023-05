Se siete soliti guardare le ultime novità cinematografiche, e non solo, dalla comodità del vostro divano, avere un pacchetto TV ricco di contenuti è fondamentale per soddisfare la vostra esperienza di intrattenimento. Ed è per questo che vi segnaliamo che, fino all’11 giugno, potrete avere Sky TV, Netflix, Sky Cinema e Paramount a 19,90€ al mese per ben 18 mensilità.

Un’offerta che considerare allettante è riduttivo, visto che parliamo di un risparmio di quasi 30 euro al mese che, se calcolato per le 18 mensilità, supera i 500 euro. Non siamo di fronte a un qualcosa che viene proposto tutti i giorni, a maggior ragione ora che vi viene offerto anche un buono Amazon da 50 euro.

Un pacchetto TV che potremmo definire completo, se non fosse per l’assenza di Sky Sport​. Anche quest’ultimo potrà comunque essere sottoscritto a un prezzo stracciato, senza rinunciare al buono Amazon da 50 euro, qualora si volesse dare priorità allo sport anziché al cinema. Ciò detto, già con Sky TV avrete un’ampia offerta di documentari su animali, natura, storia e scienza, figuriamoci con l’aggiunta di Netflix, Sky Cinema e Paramount+.

Netflix viene offerto con il piano Standard, ossia quello che vi permetterà di guardare contenuti in Full HD su 2 dispositivi contemporaneamente, oltre a consentirvi di eseguire il download. Vale la pena citare anche la possibilità di aggiungere un utente extra che non vive con voi, il che è davvero vantaggioso, soprattutto dopo le recenti modifiche messe in campo da Netflix riguardanti la condivisione della password.

Con Sky Cinema avrete invece accesso a oltre 200 prime visioni ogni anno, contenuti che aumentano ulteriormente con l’ausilio di Paramount+ che, ribadiamo, viene offerto senza costi aggiuntivi​. Abbonarsi a Sky significa anche avere la possibilità di guardare tutti i contenuti da altri dispositivi grazie a Sky Go, non soltanto quelli in diretta ma anche on demand, in modo da poterli goderseli in qualsiasi momento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promo, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa offerta, visto che non ci è dato sapere se e quando ritornerà.

