Solo 21€ e avete Sky TV e Netflix + Sky Cinema e Decoder Sky Q incluso!

Il periodo del Black Friday sta per finire, ma le opportunità per risparmiare sono ancora molte: lo sapete che questo periodo non è perfetto solo per acquistare gli articoli nella vostra lista dei desideri, bensì anche dei servizi a prezzi imperdibili? Su Amazon potrete, infatti, acquistare la Sky box con 3 mesi di Sky TV, Sky Cinema e Netflix con il decoder Sky Q incluso a soli 39,00€!

Pacchetto Sky Box, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta sullo Sky Box rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un ampio catalogo di serie TV, film e show, il tutto accessibile da un unico luogo. Con questa offerta, avrete l'opportunità di godere di nuovi episodi in anteprima, come quelli di X Factor o MasterChef Italia, insieme a una vasta gamma di contenuti accessibili tramite il decoder Sky Q. Avrete, poi, tutta la libreria di Netflix, oltre a tantissimi canali dedicati al cinema con pellicole italiane e straniere in onda a tutte le ore.

Inoltre, grazie al decoder Sky Q e alla connessione Wi-Fi, potete accedere ai contenuti di Netflix, oltre ad altre piattaforme streaming e app come Prime Video, Spotify, YouTube e molte altre in modo conveniente e senza la necessità di una smart TV e senza dover acquistare device esterni come Google Chromecast. Infine, la ciliegina sulla torta è il comodissimo telecomando, controllabile anche vocalmente, che rende l'esperienza di visione ancora più comoda.

Dal punto di vista economico, l'offerta è a dir poco allettante, con un prezzo che rappresenta un notevole risparmio rispetto ai costi originali di Sky TV, Sky Cinema e Netflix. Questa opportunità non solo vi offre accesso a una varietà di contenuti ma include anche la convenienza di una connessione Wi-Fi senza dover investire in ulteriori dispositivi. Alla fine dei 3 mesi, poi, avrete la libertà di decidere se rinnovare l'abbonamento o disdirlo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

