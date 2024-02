[Sondaggio] Hai già la fibra veloce a casa?

Negli ultimi anni, l'Italia ha fatto progressi significativi nel migliorare la sua infrastruttura di connettività Internet. Tuttavia, c'è ancora molto da fare per garantire che tutti i cittadini possano accedere a connessioni veloci e affidabili. In questo contesto, vorremmo comprendere il livello attuale di diffusione della banda ultralarga tra i nostri lettori e nel Paese.

Crediamo che sia importante che tutti i cittadini abbiano accesso a una connessione veloce e affidabile, perché l'accesso a Internet è diventato essenziale per svolgere una vasta gamma di attività quotidiane, dall'istruzione al lavoro, dallo shopping all'intrattenimento. Anche nel nostro Paese, che forse non brilla per le innovazioni, il rapporto con la PA ormai passa necessariamente da Internet.

Tuttavia, mentre alcune aree del Paese godono di connessioni ultraveloci grazie alla fibra ottica, altre rimangono indietro, ancora vincolate a connessioni più lente come l'ADSL. In questo contesto, è cruciale valutare il panorama attuale della diffusione della banda ultralarga in Italia.

Per questo, chiediamo il tuo contributo in un breve sondaggio sulla connettività.

Che tipo di connessione è disponibile a casa tua? Fibra oltre 1 Gbps (18%) Fibra 1 Gbps (22%) FTTC fino a 100 Mbps (22%) FTTC fino a 50 Mbps (10%) FTTC/ADSL fino a 20 Mbps (13%) Wireless fino a 1Gbps (0%) Wireless fino a 100 Mbps (6%) Wireless fino a 50 Mbps (4%) Mobile 5G (3%) Dial-Up (2%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 409 Vuoi cambiare la tua risposta?

Grazie per aver partecipato al nostro sondaggio sulla connettività. I risultati ci aiuteranno a comprendere meglio lo stato attuale della diffusione della banda ultralarga in Italia e a identificare le aree che necessitano di ulteriori miglioramenti. Continuate a seguire le nostre pubblicazioni per rimanere aggiornati sui progressi nel settore della connettività e le iniziative per portare Internet veloce a tutti i cittadini italiani.

Immagine di copertina: pavlin