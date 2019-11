Sonos Trade Up: pensioni il tuo vecchio dispositivo e godi del 30% di sconto sull’acquisto di uno nuovo

Sonos ha presentato in Italia il programma Trade Up, che consente di sostituire i propri smart speaker più vecchi con modelli nuovi godendo di uno sconto del 30%.

Sonos ha inaugurato oggi anche per l’Italia il programma Trade Up, che consente di sostituire i propri prodotti più vecchi con modelli nuovi godendo di uno sconto del 30%. L’offerta è valida per tutti i possessori di Connect, Connect:Amp, ZP80, ZP90, ZP100, ZP120 e Play:5 di prima generazione. “I clienti con i prodotti idonei possono seguire una semplice procedura per registrarsi allo sconto del programma Trade Up e trovare il modo migliore per riciclare il loro prodotto sul sito ufficiale”, puntualizza l’azienda.

Insomma, si tratta di un piano di riciclo ideale per i possessori delle linee prodotto più vecchie che desiderano magari godere delle novità introdotte dal Sonos One, Play:5 (gen 2), Move, Sub e Amp. Inoltre l’intera procedura è gestibile tramite la app ufficiale, selezionando la voce Trade Up. A quel punto si ha diritto a uno sconto del 30% sul nuovo acquisto (sul sito Sonos) e il proprio dispositivo dopo 21 giorni entra in “modalità riciclo” – che prevede l’eliminazione di ogni dato personale e la disattivazione. Alla fine del processo non resta che portare il dispositivo presso un centro di raccolta.

“Ci siamo sempre concentrati sulla creazione di un sistema di prodotti che garantisse una vasta scelta e una qualità audio eccellente per anni. Con l’introduzione di speaker e componenti Sonos di nuova generazione, abbiamo guardato al futuro, proponendo un aggiornamento hardware e software per fornire ancora più potenza e funzionalità”, ha spiegato Zack Kramer, VP Retail del colosso statunitense. “Oggi offriamo l’opportunità di godere di queste nuove esperienze audio con Sonos grazie a Trade Up”.

Da sottolineare infine che ogni singolo credito Trade Up si applica solamente a un prodotto. Se si possiedono più crediti Trade Up si possono usare per un ordine contenente più articoli. Il credito sarà applicato automaticamente all’articolo/gli articoli più costosi.