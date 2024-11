Oltre al grande suono, questa cassa Bluetooth Sony crea atmosfera. Miglior prezzo oggi

Le casse Bluetooth di oggi sono sempre più potenti e, nel caso della Sony SRS-XG300, anche estremamente appariscenti grazie all'illuminazione a LED integrata. Se parliamo proprio di questa cassa Sony, l'offerta di fine novembre la rende disponibile a soli 149€. Ma quanto costava prima? Il doppio, rendendo questa un'occasione da non lasciarsi sfuggire!

Sony SRS-XG300, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony SRS-XG300 è raccomandata per gli amanti della musica che non vogliono rinunciare a una qualità del suono eccellente anche fuori casa. Questa cassa soddisfa le esigenze di coloro che desiderano portare la propria playlist preferita in qualsiasi ambiente, sia esso un tranquillo pomeriggio al parco o una festosa giornata in piscina. La sua resistenza all'acqua e alla polvere assicura che la musica non si fermi mai, indipendentemente dalle condizioni esterne.

Inoltre, grazie alla sua batteria di lunga durata da 25 ore e alla funzione di ricarica rapida, gli utenti possono godere della loro musica per tutto il giorno senza preoccuparsi di ricaricarla. Per chi ama organizzare feste e raduni all'aperto, la Sony SRS-XG300 offre una caratteristica irresistibile: la possibilità di collegare fino a 100 speaker Sony compatibili tramite Bluetooth, garantendo un'esperienza audiovisiva completa con suono e illuminazione sincronizzati.

La funzione di illuminazione multicolore, che cambia al ritmo della musica, aggiunge un tocco di atmosfera magica a qualsiasi evento, rendendo ogni momento ancora più speciale. Inoltre, per le conferenze telefoniche o le chiacchierate con amici e familiari, lo speaker garantisce chiamate chiare grazie alla tecnologia di cancellazione dell'eco, permettendo conversazioni fluide anche in presenza di musica di sottofondo. Con un prezzo scontato di 149€ rispetto al prezzo originale di 299€, la Sony SRS-XG300 rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un mix perfetto tra qualità, portabilità e versatilità.

Vedi offerta su Amazon