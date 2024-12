Le cuffie TOP di Sony scendono a soli 180€ nell'ultimo giorno del Black Friday

L'ultimo giorno del Black Friday sta offrendo occasioni imperdibili per gli acquisti. Per concludere in grande, Amazon propone le Sony WH-1000XM4, le celebri cuffie ANC un tempo al vertice del mercato, a soli 180€. Un prezzo tondo, che rappresenta il minimo storico mai registrato per queste eccellenti cuffie, che per lungo tempo sono state il punto di riferimento nella loro categoria.

Sony WH-1000XM4, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM4 sono le cuffie ideali per chi desidera immergersi completamente nella propria musica, eliminando qualsiasi distrazione esterna grazie alla loro leader tecnologia di cancellazione del rumore. Queste cuffie risultano perfette per viaggiatori abituali, professionisti in cerca di concentrazione in ambienti rumorosi o amanti della musica che non vogliono compromessi sulla qualità audio.

Dotati di un processore noise cancelling HD QN1 e supporto audio Hi-Res, queste cuffie ottimizzano i file musicali compressi elevando significativamente l'esperienza di ascolto. Inoltre, l'elevata durata della batteria fino a 30 ore rende queste cuffie un compagno affidabile per lunghi viaggi o sessioni di lavoro.

La funzione SPEAK-TO-CHAT delle Sony WH-1000XM4 è una caratteristica innovativa che permette di interrompere automaticamente la musica quando si avvia una conversazione, consentendo un'interazione fluida con l'ambiente circostante senza dover rimuovere le cuffie. Questa caratteristica, insieme alla Wearing Detection che spegne automaticamente le cuffie quando non sono indossate, rende l'esperienza di utilizzo estremamente intuitiva e comoda. La Multi-Point Connection, che permette di connettere le cuffie a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, assicura una flessibilità ineguagliabile nella gestione delle fonti audio.

