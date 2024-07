Sony ZV-E10 Mark II è la nuova mirrorless APS-C per content creator e si può pre-ordinare

La prima fotocamera Sony ZV, la compatta ZV-1, pensata appositamente per Vlogger e YouTuber, ha fatto il suo debutto nel 2020. Successivamente, Sony ha introdotto la versione mirrorless APS-C, la Sony ZV-E10, che ha riscosso un grande successo sul mercato. La famiglia si è poi ampliata ulteriormente con la compatta a ottica fissa ZV-1F e la top di gamma ZV-E1, dotata di sensore full frame derivato dalla A7S III.

A distanza di circa un annetto dall'ultimo debutto, Sony svela la seconda generazione della mirrorless APS-C, la Sony ZV-E10 Mark II, che rappresenta un notevole passo avanti in termini di ripresa video. Questo miglioramento è dovuto ad un hardware completamente rinnovato, che include un doppio processore BIONZ XR e un sensore CMOS BSI Exmor R retroilluminato da 26 megapixel, lo stesso utilizzato nella mini-cinepresa Sony FX30 e nella mirrorless versatile Sony A6700. A differenza di queste ultime, il sensore della ZV-E10 II non è montato su un sistema di stabilizzazione IBIS, ma la stabilizzazione è interamente elettronica e digitale.

Il sensore ora offre prestazioni video significativamente migliorate rispetto al modello precedente, con una riduzione dell'effetto rolling shutter. La fotocamera è ora in grado di registrare in 4K a 60p in formato Super 35mm con oversampling quasi sull'intera larghezza del sensore (equivalente a un flusso di 5,6K), con campionamento 4:2:2 a 10 bit disponibile su molti formati, incluso il Full HD a 120p per slow motion di alta qualità.

Rispetto al modello precedente, la stabilizzazione elettronica dovrebbe essere più efficace grazie al crop di base ridotto. Il numero di punti a rilevazione di fase è aumentato a 759, coprendo il 94% dell'inquadratura (contro i 425 punti e l'84% della ZV-E10). La fotocamera utilizza algoritmi di riconoscimento dei soggetti sviluppati da Sony per persone, animali e uccelli, ma manca del chip AI per il riconoscimento di veicoli e altri oggetti. Tra le altre caratteristiche, la fotocamera offre la compensazione del focus breathing con le ottiche compatibili.

La nuova Sony ZV-E10 Mark II è pensata per essere facile da usare, permettendo di ottenere filmati già "sistemati" senza bisogno di post-produzione. La fotocamera offre pre-impostazioni per trovare la combinazione giusta e supporta il formato S-Cinetone per integrarsi facilmente nei workflow con cineprese professionali Sony. Inoltre, è possibile importare LUT personalizzate per ridurre al minimo gli interventi in post-produzione.

L'interfaccia è stata migliorata con uno schermo completamente touch che consente di modificare tutti i parametri di scatto dalla schermata principale. Per facilitare le riprese verticali per i social, l'interfaccia può ruotare e mostrare le informazioni in modo leggibile anche in questa orientazione. Lo schermo ha inoltre una risoluzione maggiore rispetto al modello precedente.

La fotocamera supporta lo streaming diretto tramite l'app di uno smartphone collegato, con risoluzioni fino a 4K 30p e Full HD 60p. La porta USB-C consente di trasferire rapidamente i video sullo smartphone per la condivisione immediata.

L'autonomia è di 610 scatti o 130 minuti di registrazione video. Le dimensioni sono leggermente maggiori rispetto al modello precedente e il peso è di 379 grammi.

La nuova Sony ZV-E10 II è disponibile in pre-ordine, con spedizioni stimate per la fine del mese, al prezzo di listino di 1.100 €. È inoltre possibile acquistare il kit con la nuova ottica (E PZ 16-50MM) a 1.200 €. Il debutto ufficiale è previsto per fine mese.